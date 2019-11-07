今天上午開始！彰市自來水管線遷移 7214戶用水受影響

快儲水！彰化市今天上午8時起辦理自來水管線遷移，將有高達7214戶用水受影響。（記者湯世名翻攝）

2019-11-07 07:51:01

〔記者湯世名／彰化報導〕就是今天！自來水公司第11區管理處配合縣府辦理污水下水道工程，從今天上午8時起至今晚6時辦理彰化市金馬路3段自來水管線遷移工程，影響時間長達10小時。停水區域包括西興里、平和里，停水戶數601戶，水壓影響區域包括信義、光復、光華、長樂、中央、萬壽、崙平等里共6613戶，總計將有高達7214戶用水受到影響，呼籲民眾盡快儲水備用。

水公司表示，今天上午辦理自來水管線遷移施工，有高達7214戶停水或水壓受影響，為讓民眾不受缺水問題困擾，因此今天他們會在4個地點設置民生用水臨時取水站，分別是平和里中華西路250巷與精華街口、平安街與平安街27巷口、平和七街與平和十二街，以及西興里彰草路及辭修路口。這4個取水站共將設置8個儲水桶，方便民眾取用。

停水期間注意事項，敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

水公司說，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水。惟停水區域於復水後，管線末端及大樓之地區供水將會延後數小時，尚請見諒。相關停、復水資訊請洽本公司停水公告查詢系統，如有疑問請電洽本處彰化給水廠電話（04）7353883，或撥本公司1910免付費電話查詢，並請用戶儲水備用小心火燭，並配合節約用水。

彰化市今天上午起辦理自來水管線遷移，將有高達7214戶用水受影響，水公司也將設置取水桶供民眾取水。（記者湯世名翻攝）

快儲水！彰化市今天上午起辦理自來水管線遷移，將有高達7214戶用水受影響，水公司呼籲民眾盡快儲水。（記者湯世名翻攝）

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