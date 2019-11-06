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香港流血爭取投票權 彰檢宣導反賄選：切勿廉價賣掉

反賄音樂會活動，邀請員林國小5年級音樂班學生自組的「天空之星」四重奏樂團，現場演奏。（記者陳冠備攝）

反賄音樂會活動，邀請員林國小5年級音樂班學生自組的「天空之星」四重奏樂團，現場演奏。（記者陳冠備攝）

2019-11-06 23:33:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕明年1月11日舉辦總統、立委大選，為杜絕賄選，彰化地檢署舉辦「繪不賄」反賄選海報徵件，吸引彰化縣內高中職、中小學等繪畫高手報名，今日舉行頒獎典禮，檢察長徐錫祥致詞時指出，現在香港人流汗流血要爭取的，就是我們要行使的投票權，我們要珍惜得來不易的民主制度，不要因為1千元輕易賣掉。

徐錫祥表示，明年1月11日是總統、副總統及立法委員選舉，舉辦這次活動主要目的是希望把反賄選理念深根基層，雖然檢方不斷對社會大眾宣導反賄選，但他覺得一個國家希望是在青少年身上，雖然以前不好的習慣（賄選）現在一時難以改變，若放眼2、30年後，先在現今的國中小、高中學生身上建立正確的反賄選觀念，長大後即使不宣導，也自然而然會認同這樣的理念。

徐錫祥說，大家不要賄選，讓真正好的人才獲選，為國家做事，推行好政策，這樣國家才有希望，他呼籲現場來賓，明年1月11日是神聖投票日，一定拒絕賄選，自己不買票不賣票，也要提醒周邊好友，不要輕易的把神聖一票賣掉。

徐錫祥感慨的說，他時常講一句話「現在香港人在爭取的，就是我們明年1月11日要行使的，別人流血又流汗的就是那個投票權，我們1000塊就賣掉，那是何其諷刺，所以我們要珍惜我們得來不易的民主制度，我們一定要努力的捍衛它」，最後他說，1月11日是大家擦亮眼睛，投下神聖一票的一天，千萬不要讓有心人士污染這神聖的一票。

彰化地檢署為宣導這場「繪不賄」反賄選海報徵件活動，請來台中教育大學美術系講師曾士全擔任評審，今日活動也邀請「天空之星」樂團，現場表演四重奏，分別是法國號謝典霖、長笛高可依、雙簧管葉慈及大提琴林宥忻，為這場活動揭開序幕。

根據彰化地檢署統計，去年大選目前已有17案檢舉人領到檢舉獎金，包括鄉鎮市代表、村里長以及議員選舉檢舉都有，領到最高額獎金為一筆50萬元，明年檢舉賄選獎金，總統、副總統最高1千500萬元、立委1千萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。

彰化檢察長徐錫祥為反賄選活動致詞致時指出，現在香港人流汗流血要爭取的，就是我們要行使的投票權，我們要珍惜得來不易的民主制度，不要因為1千元輕易賣掉。（記者陳冠備攝）

彰化檢察長徐錫祥為反賄選活動致詞致時指出，現在香港人流汗流血要爭取的，就是我們要行使的投票權，我們要珍惜得來不易的民主制度，不要因為1千元輕易賣掉。（記者陳冠備攝）

彰檢繪不賄反賄選海報競賽，國小組第一名賴語晨的作品。（記者陳冠備攝）

彰檢繪不賄反賄選海報競賽，國小組第一名賴語晨的作品。（記者陳冠備攝）

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