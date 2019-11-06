魏應充確定要關 彰檢啟動防逃機制

魏應充確定要入監服刑，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，檢方已立即啟動防逃機制，掌握魏應充行蹤。（資料照）

2019-11-06 22:46:24

〔記者湯世名／彰化報導〕頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，最高法院今天部分駁回上訴定讞、部分撤銷發回更審，確定不可易科罰金的7罪刑期共5年9月，魏應充確定要入監服刑，過去偵辦此案的彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，檢方已收到相關資料，立即啟動防逃機制，指揮彰化縣警局與調查站等單位掌握魏應充行蹤，以防潛逃出境。

彰化地檢署偵辦塑化劑案、知名產品「乖乖」過期食品案、工業染色劑違法添加案等等，並查獲排放電鍍廢水案，維護國人食安與國土。偵辦大統長基等攙偽油品案，10天就起訴，創下最短辦案天數即起訴的紀錄，獲得考試院評審肯定。

彰化地檢署偵辦頂新案僅21天就起訴，還在2015年獲得公務人員傑出貢獻獎，彰檢獲獎團隊包括前檢察長鄭文貴、襄閱主任檢察官黃智勇、負責頂新案的主任檢察官林漢強、施教文、姚玎霖；大統油、富味鄉案的葉建成、鄭智文、林彥良；電鍍廢水案的高如應，及毒豆乾案的檢察官吳怡盈共10人。許多核心成員多已升官離開彰檢，或轉職律師，其中，葉建成不久前高升彰檢襄閱主任檢察官，就在短時間內迎來頂新魏應充判刑定讞的消息。

葉建成今晚受訪指出，他們於今天下午收到法院的相關資訊後，立即啟動防逃機制，指揮彰化縣警局、彰化縣調站等單位迅速掌握魏應充的行蹤，以防他偷渡出境，監控到他入獄服刑為止，檢方並將於明天邀集警調等單位召開相關會議研議後續相關行動計畫。

魏應充確定要入監服刑，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，檢方已立即啟動防逃機制，指揮警調確實掌握魏應充行蹤。（資料照）

過去偵辦頂新案的彰化地檢署核心成員，多已升官或轉職律師，葉建成（左2）並升任襄閱主任檢察官。（資料照）

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