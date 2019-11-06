彰化芭樂冤案大逆轉 一審判鄰居無罪

法官認為，許男摘自家香水芭樂賣給消費者，與受害果農珍珠芭樂（圖）品種不同，自白有部分瑕疵，罪證不足判無罪。（資料照，記者陳冠備攝）

2019-11-06 19:58:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的沒偷芭樂！彰化去年番石榴評鑑大賽前夕，發生參賽者芭樂遭竊，其中有「芭樂王」稱號的蕭振清，遭竊數百顆，最後仍驚險奪冠，事後警方追查，種植隔壁果園的許姓農民涉有重嫌，並在相鄰的王姓農民指證歷歷下，檢警將許男依竊盜罪起訴。彰化地院審酌，認為許男摘的是「香水芭樂」，蕭男、王男失竊的是「珍珠芭樂」，也認為其他相關罪證不足，判處許男無罪，還其清白。

該案發生於2018年10月4日，曾獲得全國芭樂評鑑比薩冠軍的「芭樂王」蕭振清發現比賽芭樂遭竊數百顆，經媒體報導，喧騰一時，果園相鄰的王姓農民也發現遭竊，警方主動偵辦，發現許男（51歲）多次出入蕭、王家果園路段，拘提到案說明，許男堅詞否認有竊盜犯行，芭樂王家屬也表示，沒有親眼看到許男行竊，檢方偵查後男認許男竊取蕭家芭樂事實，罪嫌不足不起訴，但許男在自白中坦承行竊王男芭樂，檢方事後仍對許男竊盜王男芭樂一案，提出簡易判決。

判決書指出，許家芭樂園與王家芭樂園緊密相連，許男（51歲）於2018年10月2日清晨6點，騎車到自家芭樂園採芭樂，9點9分採集一袋芭樂放置機車腳踏板上離開，9點35分通知消費者買芭樂，隔日，王男到果園工作，發現疑似遭竊60斤（約70至80顆）但未報警，直到4日媒體報導芭樂王遭竊，才發覺芭樂失竊與9年前芭樂園遭許男偷竊有關，偵訊時質疑是許男所為。

判決書也指出，許男曾自白犯罪，偷取王男10多顆芭樂，合議庭上許男卻否認犯行，辯稱是去哥哥果園摘香水芭樂10多斤，再以200元賣給邱姓熟客；許男辯護人指出，許男賣的是「香水芭樂」，王男種的是「珍珠芭樂」，自白並不合理。

法管審酌，許、王兩人在果園至9點，難認王男前腳一走，許男能在9分鐘內徒手竊取60台斤芭樂，且被告自白行竊芭樂15顆，與聲請判決數量不相同，不能以瑕疵部分自白，作為有罪判決證據，法官也針對芭樂王遭竊一案，經檢方以無相關證據不起訴，本案亦無證據證明許男涉案，判決無罪。

承審法官最後在判決書指出，警方、媒體，急切想給社會交代，未提供正確資訊，以致「張冠李戴」報導，雖未必出於惡意，但人言可畏、輿論甚至可以殺人，造成被告與家人遭受難以回復的傷害。

對此彰化地檢署表示，全案依許男警訊時自白與現場監視器畫面等證據，提出竊盜案簡易判決認定，對於無罪認定將收到判決書後，再研議判決內容提出上訴。

香水芭樂外皮呈偏黃綠色，果肉較軟。（記者陳冠備攝）

去年轟動一時的芭樂王失竊案，經彰化地院審酌，被告罪證不足，判處無罪。（記者陳冠備攝）

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