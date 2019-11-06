太誇張！田中馬拉松10日登場 補給站竟供應大量龍蝦、牛排

田中馬賽事沿路由社區居民擺設補給站，食物內容多元，讓跑者補充能量，也感受在地人情味。（資料照）

2019-11-06 19:35:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣最有人情味的 「2019台灣米倉田中馬拉松」國際賽事，將在週日（10）於彰化縣田中鎮、社頭鄉登場，今年不僅有世界3鐵王伊登加持，創造活動話題，補給站供應的食物澎湃程度好比貴婦大餐，首次大量供應龍蝦、牛排，令人期待。

邁入第8屆的田中馬拉松賽事，標榜「最具人情味」為活動核心價值，今年更獲選「台灣品牌國際賽事」，與台北馬拉松、新北萬金石馬拉松、高雄馬拉松並列全台4大馬拉松賽事。

躍升為全台重要的運動賽事，由加拿大能源巨擘北陸能源（NORTHLAND POWER INC.）與玉山能源（YUSHAN ENERGY CO., LTD.），由外商和本土商共同籌組設置在彰濱工業區外海開發的「海龍離岸風電計畫」，團隊秉持與在地共生共榮承諾的初衷，不缺席這場國際賽事，今年首次贊助賽事物資。

彰化副縣長洪榮章表示，活動當天，海龍團隊特別提供龍蝦、牛排等豪華級補給食物，一來替參賽者加油打氣，同時希望為賽事增添更多趣味與歡樂，而龍蝦除了象徵海「龍」，同時代表海龍計畫開發海洋天然風電的意義。

為了擴大參與族群，海龍團隊與田中馬主辦單位，於11月9日下午至10日上午合辦「尋龍定向打卡活動」，邀請民眾漫遊田中、巡禮台灣最有人情味的運動小鎮，達成指定條件，就能兌換1頂海龍遮陽帽，海龍共準備1000頂帽子作為獎品。

除此之外，海龍團隊終點站附近擺攤架設完賽打卡點，現場拍照打卡就送限量海龍馬克杯、筆記本，希望帶給民眾驚喜。

今年邁入第8屆的田中馬拉松賽事，標榜「最具人情味」為活動核心價值，今年更獲選「台灣品牌國際賽事」。（資料照）

彰化副縣長洪榮章（中）頒發感謝狀，感謝民間企業贊助推廣馬拉松賽事。（海龍團隊提供）

在彰濱外海開發離岸風電的海龍團隊，今年不缺席這場國際賽事，首次贊助賽事物資。（海龍團隊提供）

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