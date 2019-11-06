「鹿港小吃宴」年年秒殺！桌數不增加的原因曝光了

秒殺的鹿港小吃宴，今年維持3000元不漲價，一次吃足20道小吃。（記者劉曉欣攝）

2019-11-06 18:50:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的鹿港小吃宴，今年再次雙破紀錄，現場報名從昨晚就來排隊，網路報名10秒額滿；許多人都在問，既然450桌搶翻天，「為何不增加桌數就好了？」

鹿港鎮代表何麗觀今天在鹿港鎮代會定期大會上表示，鹿港小吃宴搶破頭，她身為代表都壓力很大，天天都被酸「很不夠力」，讓她只好凌晨摸黑騎機車出門來排隊，證明自己沒有作弊，但因為太多人報不到名，也讓民眾怨聲載道，既然這本來是「鹿港冬遊季」活動，如今都改名為「鹿港四季紅」，那就不如春夏秋冬都來辦小吃宴。

鹿港鎮代表施義成則建議，不如開放自由報名，只要報名統統都滿足，舉辦的天數也可以拉長。

鹿港鎮代會主席王炫斐強調，小吃宴帶動觀光人潮是好事，但應該要提早報名作業，今年太晚受理報名，他的手機不停的響，他都不敢接，壓力大到讓他想要出國算了。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港小吃宴每桌3000元共20道小吃，民眾所繳的錢幾乎都用在小吃美食，其它搭帳篷、桌椅、碗盤、端菜、樂團等等費用，鎮公所每桌大約還要補貼1500元左右，因此，桌數難以再增加。

何麗觀指出，鎮公所舉辦小吃宴，不僅沒賺錢，還要再花7、80萬元的話，她也認同桌數不再增加，但應該有配套措施，例如來鹿港住一晚就可以保證訂到小吃宴等等，才能真正讓來吃的遊客，為鹿港帶來觀光效益。

不過，也有民眾認為，鎮公所只花7、80萬元，就帶進4500人來吃小吃宴的觀光效益，非常驚人，只是應該讓小吃宴提升人文內涵，不只是來吃小吃，更要認識美食在鹿港發展的意義。

鹿港鎮代表何麗觀在定期大會強調，小吃宴報名方式有待檢討。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮代表施義成建議，小吃宴可以開放自由報名，滿足所有需求。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮代會主席王炫斐表示，小吃宴太搶手，讓他都不敢接電話。（記者劉曉欣攝）

鹿港文化所所長沈蔓玲表示，鎮代表的建議，都會虛心接受與檢討。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮長許志宏認為小吃宴高人氣，代表鹿港美食受到歡迎。（記者劉曉欣攝）

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