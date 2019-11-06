鼻酸！男遭砂石車輾斃 忠犬 守護遺體不離去

男遭砂石車輾斃，忠犬「阿狗」緊守在主人身邊不願離去。（記者湯世名翻攝）

2019-11-06 16:31:33

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！彰化縣花壇鄉彰員路昨晚發生死亡車禍，李姓男子為飼養多年的忠犬「阿狗」買完滷肉飯，才剛走出店門口即慘遭砂石車輾過爆頭慘死，「阿狗」發現主人倒臥血泊時不但沒有嚇跑，還上前聞屍塊後發出哀號聲，伴隨在已不幸身亡的主人身邊，令處理事故的員警與民眾感到鼻酸。據便當店業者指出，李男常為牠買飯菜，人狗情深，如今主人已逝，不知狗狗該何去何從。

警方從路口監視器發現，昨晚6時左右1輛砂石車行經彰員路、三芬路口處彰化警分局三家派出所前時，與1名騎乘腳踏車的56歲李姓男子發生碰撞，砂石車輾過李男，李男頭部當場被壓碎，腦漿與頭殼都迸裂散落路面，死狀甚慘。事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住，消防局趕往搶救也已回天乏術。

警方發現，當時李姓男子正好從便當店出來，黑狗緊跟在旁，牽著腳踏車準備前進時，卻突然倒下自摔，不偏不倚摔到車道上，剛好又被1輛由60歲徐姓男子駕駛的砂石車行經時的後輪輾過，當場死亡。

影片中的小黑狗「阿狗」在事故發生當下不但沒有嚇跑，還守護在主人四周，更上前聞屍塊後停下腳步緊靠在倒臥血泊的主人身邊，久久不願離去。

據附近居民說，當時「阿狗」不斷發出哀號聲，應該是在試圖叫醒主人，或為主人感到傷心，實在令人難過。便當店業者表示，李男平常有喝酒習慣，常常帶著「阿狗」來店內買便當，還都會為狗狗準備飯菜，很疼愛「阿狗」，如今主人不幸身亡，研判狗狗可能會回到主人住家等候，令人鼻酸。

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