西濱3車連撞 網友誤認受困女駕駛是彰化縣長王惠美

今天上午西濱3車連撞，網友一度誤認受困女駕駛是彰化縣長王惠美。（翻攝八卦村~行車紀錄器影片上傳中心）

2019-11-06 13:25:55

〔記者湯世名／彰化報導〕躺著也中槍！省道台61線西濱快速道路梧棲到龍井路段，今天傳出貨櫃車與轎車、休旅車連環追撞事故，轎車被擠壓到內側車道，卡在貨櫃車與護欄間，動彈不得，女駕駛表情淡定打電話求援，照片被PO上網引發網友瘋傳，不少網友都認為女駕駛神似彰化縣長王惠美，還有人說：「原來不只我誤認」，另有網友說：「真的不是普通像，等等去縣長臉書關心一下。」

這起車禍事故發生在今天上午近10時，貨櫃車與轎車、休旅車連環追撞事故後，現場嚴重回堵，有眼尖用路人突然發現，卡在貨櫃車與內側護欄之間的轎車，女駕駛竟淡定的拿著手機說話，照片PO上網引發大批網友留言，有人稱右邊是大卡車，左邊是護欄，轎車等於是四邊的車門全部被卡死，女駕駛連逃都無法逃，被鎖死在車上，卻一臉表情淡定，無奈的在車上撥打求援電話；還有網友KUSO說「人生的無奈，那駕駛的表情寫著無奈」、「拎祖媽，現在卡在車陣中沒辦法過去收租啦！」「這表情超厭世」。

更有網友發現，女駕駛的臉部與髮型，竟酷似彰化縣長王惠美，有網友就說：「惠美妳要去哪裡？」第一眼看以為是王惠美；另有網友說：「真的不是普通像，等等去縣長臉書關心一下。」有網友則笑說：「王惠美躺著也中槍！」還有網友稱今天彰化縣議會開議，縣長王惠美人就在縣議會裡備詢，真是「竹竿接菜刀」，亂湊一通。

彰化縣長王惠美。（資料照）

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