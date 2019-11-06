彰化米食活動 高鐵特區有吃有拿 8陣頭展演1次看齊

由彰化縣政府和田中鎮公所共同舉辦「黑白兩稻、陣頭相挺」活動，本周六（9日）在彰化高鐵特定區兒童公園登場。（記者張聰秋攝）

2019-11-06 09:01:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕必遊！彰化縣政府和田中鎮公所等單位，於周六（9日）在彰化高鐵兒童公園舉辦「黑白兩稻、陣頭相挺」活動，現場將準備17樣用在地黑米和白米做成的米食料理，免費品嚐，更邀請來自全台各地的8組陣頭，讓民眾1次看齊全台各路藝陣高手演出，並穿插歌星樂團表演，主辦單位邀請民眾呼朋引伴來田中一遊。

田中鎮位於濁水溪沖積扇，被冠上「台灣米倉」名號，出產的田中黑米，為台灣原生種，是高膳食纖維、高花青素，可當一般米食食用的食物；田中白米，米粒顆顆飽滿、晶瑩剔透，散發如珍珠般的光澤，閃閃動人，又被稱為「珍珠米」，尤其台梗9號最是有名。

當天的活動，結合藝陣比賽、米食推廣、農特產展售、DIY體驗、歌星樂團表演共5大亮點，8組陣頭分別來自田中、台中、沙鹿、嘉義、台南、新竹、基隆等地，這是中部首次透週高樁醒獅的方式競技，精彩可期。

在米食推廣方面，現場除了將有免費吃的米食料理，還有農村總舖師料理秀；DIY體驗區安排彩繪臉譜面具DIY、親手製作黑白米香和紅龜粿，以及用樹枝蟲和稻草做娃娃；歌星樂團表演則請來「廟會女神」曾甜、「芒果公主」喬幼等藝人，到場散播歡樂。

活動也有交通接駁車，每15分鐘1班，搭車地點田中火車站、田中鎮公所、高鐵彰化站、田中乾德宮。

田中鎮公所辦活動行銷在地黑米做成的米零食食品。（記者張聰秋攝）

田中鎮公所利用在地農村文化，和高鐵彰化站觀光資源，結合藝陣比賽和米食料理，行銷在地黑米好米，就是要讓民眾黑白兩「稻」通吃。（記者張聰秋攝）

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