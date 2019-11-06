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鹿港小吃宴今天報名 在地人從昨晚11點就排隊搶攻…

年年秒殺的鹿港小吃宴，今年再破紀錄，昨晚上11點就有人來排隊了。（記者劉曉欣翻攝）

年年秒殺的鹿港小吃宴，今年再破紀錄，昨晚上11點就有人來排隊了。（記者劉曉欣翻攝）

2019-11-06 07:22:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又破紀錄了！年年秒殺的鹿港小吃宴，今天報名開跑，去年現場報名搶到頭香的是凌晨4點；今年搶到第一名的民眾，則是昨晚11點就來排隊，讓凌晨3點半來排隊的鎮代表、里長都傻眼了！

鹿港鎮代表何麗觀表示，她今天凌晨3點半來排隊，還想說可能會搶頭香，沒想到，來到現場就看到10多位民眾，搶到第一名的是鹿港在地人，整個晚上都在鎮公所廣場；還有民眾從彰化社頭趕來鹿港報名，今天凌晨3點從社頭出發，4點抵達鹿港鎮公所。

何麗觀說，今天來排隊的民代，不只她一人，還有鎮代表張雅晴，以及頭崙里長楊燕真，民代來現場排隊，連想要去上廁所，都怕被民眾誤會。

何麗觀說，這次自己來排隊，就是以行動來證明民代報名沒有作弊，她也只能報一桌而已，因為自從公布報名日期以來，她天天都在被選民罵，都說代表有特權，乾脆自己凌晨來排隊。

張雅晴也一早來排隊，許多人看到鎮代表來排隊，都非常好奇，認為當代表也太辛苦了，張雅晴說，就是「選民服務」，因為每年的鹿港小吃宴真的就是供不應求，好搶手！

楊燕真指出，因為家人想品嚐鹿港小吃宴，所以來親自排隊體驗一下，凌晨3點半來排隊，真的好多人！

何麗觀說，因為現場報名桌數共有120桌，到早上7點就幾乎已將近額滿，難怪有民眾說，這比五月天的演場會門票還要難搶！

鹿港鎮代表何麗觀、張雅晴，今天凌晨3點半來排隊報名鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鎮代表何麗觀、張雅晴，今天凌晨3點半來排隊報名鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鎮公所清晨就一堆人，都是來排鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鎮公所清晨就一堆人，都是來排鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港小吃宴現場排隊，會發放兩次號碼牌。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港小吃宴現場排隊，會發放兩次號碼牌。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鎮代表何麗觀、頭崙里長楊燕真，今天凌晨就來排鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鎮代表何麗觀、頭崙里長楊燕真，今天凌晨就來排鹿港小吃宴。（記者劉曉欣翻攝）

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