驚悚！腳踏車男突自摔 遭砂石車輾碎慘死

砂石車撞腳踏車，騎乘腳踏車的男子身體被輾碎，屍塊迸裂四散。（記者湯世名翻攝）

2019-11-05 23:29:20

首次上稿 21:16

更新時間 23:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉彰員路今晚近7點驚傳死亡車禍！1輛砂石車行經彰員路彰化警分局三家派出所前時，輾過騎腳踏車的56歲李姓男子，男子當場身體被撞碎，屍塊散落路面，死狀甚慘。事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住，消防局趕往搶救也已回天乏術。事故發生原因與肇事責任已由警方深入釐清。

警方調閱路口監視器畫面發現，這起車禍事故發生在花壇鄉彰員路與三芬路口，當時李姓男子正好從便利商店出來，牽著腳踏車準備騎乘前進時，卻突然倒下自摔，正好摔到車道上，被1輛由60歲徐姓男子駕駛的砂石車行經時輾過，當場死亡，消防員趕抵現場時由於李男已不幸身亡，並未送醫。

警方懷疑可能是當時天色轉暗，且正好又是砂石車視線死角，徐姓司機未發現李男倒地，不過肇事原因由警方調查，明天並已報請檢察官相驗確認肇事責任。

砂石車撞腳踏車，騎乘腳踏車的男子身體被輾碎，屍塊迸裂四散。（記者湯世名翻攝）

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