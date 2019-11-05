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白帥帥！鹿港外勤警戴上新安全帽 紅燈警示功能超棒

鹿港外勤員警的全新安全帽，還有警示紅燈功能。（記者劉曉欣攝）

鹿港外勤員警的全新安全帽，還有警示紅燈功能。（記者劉曉欣攝）

2019-11-05 22:33:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕帥到翻！彰化鹿港外勤200位警察，全都換上全新的白帥帥安全帽，尤其是可以開啟紅燈的警示功能，更讓所有員警都說讚！

因為殉職勇警薛定岳的未婚妻點出警用安全帽的問題，鹿港警分局感謝警友會大力支持，出資採購全新安全帽，大手筆送給鹿港警分局的外勤警察每人一頂，在騎乘警用機車時可以保護員警。

最讓員警感到窩心的是，這次發放的全新安全帽，外勤員警都是親自套量，而不是統一尺碼的發放，因此，也就是不會因為頭太大，安全帽戴不下；或是安全帽太大的問題，每頂安全帽都是依照頭圍來採購，戴起來非常舒適。

而全新的警用安全帽跟舊的相比，增加了開啟紅燈的警示功能，也就是當員警在執行緊急任務時，可以直接開啟警示的紅燈功能，而警示閃燈可以直接告知後方人車，也為執勤時增添了一大利器。

鹿港外勤員警的全新安全帽，還有警示紅燈功能。（記者劉曉欣攝）

鹿港外勤員警的全新安全帽，還有警示紅燈功能。（記者劉曉欣攝）

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