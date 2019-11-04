不只人情味！台水打造直飲台 來田中馬飲水「飲免驚」

2019-11-04 22:59:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕全國馬拉松四大經典賽事「台灣米倉田中馬拉松」將於本週日登場，屆時將有超過2萬名跑者與民眾參與盛會，為避免現場造成大量瓶裝水和水杯浪費，台灣自來水公司打8座移動式造型直飲台，讓跑友與民眾直接現飲田中好水。

自來水公司今日在活動現場舉行記者會，董事長魏明谷開心表示，這是台水首次針對馬拉松賽事推出直飲台，讓這次田中馬不只有人情味，還要讓大家喝水「飲免驚、飲通海」，預計可以減少使用2萬個礦泉水瓶和10萬個免洗杯。

魏明谷說，不論他當立委或彰化縣長期間，一路支持田中馬拉松舉辦，可以說是「看它大漢」，但每年活動舉辦散場，現場總留下許多礦泉水瓶罐，造成工作人員清理負擔，也不環保，因此在擔任台水期間發想，是否可直接將自來水管線的自來水引入活動現場，讓民眾只要準備環保杯盛裝，就能暢飲或簡易洗滌功能，因此研發這座移動式直飲台。

魏明谷指出，其實台灣的自來水可以直飲，但是自來水出廠後會經過老舊管線、家中水塔等，恐會有衛生疑慮，因此不建議民眾在家裡直飲自來水，不過這次活動是直接將台水水管接到直飲台，現場還有專人負責每小時檢驗水質，包括餘氯、濁度、酸鹼值及總溶解固體量，他拍胸脯保證，有專業把關，民眾就能放心飲用。

自來水公司表示，該組8座造型直飲台組合起來，剛好是「台11水」字樣，代表彰化管理處，本體由SU304不鏽鋼及無鉛水龍頭打造，造價近70萬，是台水手次針對馬拉松活動設計使用，歡迎民眾於活動當天到直飲站試飲，一同認識水資源與節約用水觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法