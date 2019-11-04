「角頭廟」被變臉 如今恢復原貌

富美館外觀今昔對照。（記者顏宏駿攝）

2019-11-04 15:07:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕被列為彰化縣歷史建築的北斗鎮「富美館」，屬於北斗北門一帶的「角頭廟」，建於清光緒年間，因年久失修，結構毀損，經縣府斥資600餘萬元修建，今年5月竣工啟用，但廟方又自費在建物前方設一大型「遮雨棚」，外型有如「日本鳥居」，廟方經縣府要求，日前已將鳥居的模樣修掉。

文化局張雀芬表示，只要是歷史建物，所有的變更、修改都要提出計畫送到縣文資委員會審核通過才能動工，而「保持建物原有風貌」是最重要的審核標準，富美館在修建完成後，自費做遮雨棚，問題出在遮雨棚的立招過大，已改變富美館原有的風貌。

她說，文化局派文資委員指導富美館管理單位進行復原，他們翻出富美原先的修建計畫書，仍保留遮雨棚，但寫有「富美館」的大型立招去除，恢復建物原有風貌。

張雀芬表示，彰化縣有許多文化資產，但財產管理人往往不諳文化資產的相關法規，受委託施工的單位也不了解，於是出現今天這種窘況。

張雀芬說，年底前，文化局會邀集縣定古蹟的所有人開大會，由學者、專家說明跟管理人切身相關的義務和責任，其次，針對古蹟的消防管理再作加強。

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