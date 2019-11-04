為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

彰縣備7600人公費流感抗病毒藥劑 葉彥伯：不必快篩診斷即可

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，於48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳。（記者張聰秋攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，於48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳。（記者張聰秋攝）

2019-11-04 14:38:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年因為疫苗供貨問題，全國一致公費流感疫苗接種延至11月15日後開打，因應公費流感疫苗比往年慢了45天，目前又是類流感流行期，衛福部疾管署今年首度提前實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，從這個月起（11月1日）類流感病患，不必經過快篩，只要經醫師診斷符合公費用藥條件，即可使用口服或吸入型甚至是針劑施打，避免病情惡化成流感重症。

3種流感抗病毒藥劑各是瑞樂沙、克流感、易剋冒，目前這類流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，不過，彰化縣衛生局配合衛福部政策，已準備了7600人份公費口服3種流感抗病毒藥劑，供應全縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構使用，衛生局表示，不夠隨時都能再補貨供應。

衛生局長葉彥伯表示，類流感的症狀為發燒、發冷、頭痛、肌肉或關節酸痛、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、咳嗽、極度倦怠，民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，於48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳，如此即可縮短病程、減輕症狀、降低病毒傳染力、併發症與死亡率，同時避免病程4到5天後進展為流感重症。

今年衛生局採購35萬2370劑公費流感4價疫苗，（含2種A型及2種B型疫苗株），疫苗量可涵蓋27%全縣人口數。

彰化縣衛生局配合衛福部政策，已準備了7600人份公費口服3種流感抗病毒藥劑，供應全縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構使用。（記者張聰秋攝）

彰化縣衛生局配合衛福部政策，已準備了7600人份公費口服3種流感抗病毒藥劑，供應全縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構使用。（記者張聰秋攝）

因應公費流感疫苗比往年慢了45天，目前又是類流感流行期，衛福部疾管署今年首度提前實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，彰化縣配合中央政策，提醒民眾民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，病情經醫師診斷，不必經過快篩，即可使用公費口服藥劑治療。（記者張聰秋攝）

因應公費流感疫苗比往年慢了45天，目前又是類流感流行期，衛福部疾管署今年首度提前實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，彰化縣配合中央政策，提醒民眾民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，病情經醫師診斷，不必經過快篩，即可使用公費口服藥劑治療。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中10月10人流感重症 公費疫苗11/15開打
2019-11-01 21:27

台中10月10人流感重症 公費疫苗11/15開打
謠言終結站》中國搶走流感疫苗影響接種？ 疾管署：11/15如期開打
2019-10-31 05:30

謠言終結站》中國搶走流感疫苗影響接種？ 疾管署：11/15如期開打
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
公費流感疫苗升級四價 南投13.7萬劑11/15開打
2019-10-29 18:43

公費流感疫苗升級四價 南投13.7萬劑11/15開打
自費流感疫苗不用搶！11月初陸續到貨36萬劑
2019-10-29 14:56

自費流感疫苗不用搶！11月初陸續到貨36萬劑

網友回應

彰化縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播