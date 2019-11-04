彰縣備7600人公費流感抗病毒藥劑 葉彥伯：不必快篩診斷即可

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，於48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳。（記者張聰秋攝）

2019-11-04 14:38:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年因為疫苗供貨問題，全國一致公費流感疫苗接種延至11月15日後開打，因應公費流感疫苗比往年慢了45天，目前又是類流感流行期，衛福部疾管署今年首度提前實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，從這個月起（11月1日）類流感病患，不必經過快篩，只要經醫師診斷符合公費用藥條件，即可使用口服或吸入型甚至是針劑施打，避免病情惡化成流感重症。

3種流感抗病毒藥劑各是瑞樂沙、克流感、易剋冒，目前這類流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，不過，彰化縣衛生局配合衛福部政策，已準備了7600人份公費口服3種流感抗病毒藥劑，供應全縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構使用，衛生局表示，不夠隨時都能再補貨供應。

衛生局長葉彥伯表示，類流感的症狀為發燒、發冷、頭痛、肌肉或關節酸痛、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、咳嗽、極度倦怠，民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，於48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳，如此即可縮短病程、減輕症狀、降低病毒傳染力、併發症與死亡率，同時避免病程4到5天後進展為流感重症。

今年衛生局採購35萬2370劑公費流感4價疫苗，（含2種A型及2種B型疫苗株），疫苗量可涵蓋27%全縣人口數。

彰化縣衛生局配合衛福部政策，已準備了7600人份公費口服3種流感抗病毒藥劑，供應全縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構使用。（記者張聰秋攝）

因應公費流感疫苗比往年慢了45天，目前又是類流感流行期，衛福部疾管署今年首度提前實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，彰化縣配合中央政策，提醒民眾民眾只要出現類流感症狀應儘速就醫，病情經醫師診斷，不必經過快篩，即可使用公費口服藥劑治療。（記者張聰秋攝）

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