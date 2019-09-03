93軍人節彰化忠靈塔祭典 上千國軍遺族參加

2019-09-03 16:54

〔記者湯世名／彰化報導〕沒有國就沒有家，彰化縣政府今天在彰化市八卦山國軍將士忠靈塔舉行九三軍人節秋祭國殤大典，縣長王惠美及國軍將領參與公祭，本身是國軍遺族的台北市議員、藝人應曉薇，其父親葬在忠靈塔，她也蒞臨參加，全場有上千名國軍後代遺族參加，場面莊嚴肅穆。

彰化縣各界秋祭國殤大典今天分別在彰化市忠烈祠武德殿、國軍忠靈塔及軍人忠靈祠等處舉行，分別由縣長王惠美、陸軍第十軍團指揮部中將指揮官王興禮等人主祭，並率同烈士遺族、各機關團體、學校及各界代表等百餘人陪祭、與祭，表達對先賢先烈的感恩與懷念。

王惠美說，「沒有國那裡會有家」，今天是九三軍人節，因為有他們的犧牲付出才有今天安和樂利的生活，今天由彰化各界一起來感謝並對他們表達最高的致意，也向他們的家屬做個慰問，期許與大家一起讓國家更加興盛、更加安定。

王惠美並率領陪祭、與祭人員，向國軍陣亡將士及烈士靈位行上香、獻花、獻果等儀式，齊同追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、國軍及烈士英靈，感念其對社會、國家的貢獻，祭典場面莊嚴隆重、平和肅穆，對表彰忠勇節義及祭典文化深具潛移默化的功用。

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