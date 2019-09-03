不要出門！彰化縣這3鄉鎮市PM2.5空氣髒兮兮

2019-09-03 13:58

〔記者湯世名／彰化報導〕霧茫茫！環保署環境即時通今天下午1時大氣環境監測顯示，中部地區7個鄉鎮市空氣髒兮兮，針對中部及台西地區空氣品質指標發布橘色提醒，其中彰化縣彰化市、線西鄉、二林鎮等3鄉鎮市的PM2.5（細懸浮微粒）指數更是高到破表，對敏感族群不健康，呼籲民眾減少戶外活動、減少開窗，並搭乘大眾運輸工具。

今天有許多民眾開車行經高速公路台中、彰化路段時，只見一路霧濛濛，車子行進中，連車窗都不敢開，只要一打開車窗，就感受到髒空氣造成眼睛乾澀的不適，趕緊關閉車窗開啟冷氣，保持車內空氣流通。

環保署環境即時通今天下午1時提醒中部及臺西地區橘色提醒（對敏感族群不健康），原因是竹苗以南地區受中央山脈阻擋風速較弱，雲量少，天氣穩定，污染物易累積，伴隨光化作用影響臭氧濃度易增加。

其中在PM2.5方面，包括台中市西屯、豐原、忠明，以及彰化縣彰化市、二林鎮、線西鄉與雲林縣台西等7個鄉鎮市都發布橘色提醒，空氣髒兮兮，其中彰化市空氣品質指標值高達117，線西鄉107，二林鎮更是高達119。

由於空氣髒兮兮，肇因於西半部地區風速偏弱，擴散條件持續不佳所致，醫師呼籲民眾宜減少戶外活動，做好自我防護，敏感族群最好避免出門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法