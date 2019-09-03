網怒！龍頭風場台灣徵才起薪23K~34K？ 沃旭能源滅火這樣說

2019-09-03 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化外海開發離岸風電現在進行式，全球龍頭、同時也是台灣最大離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）希望能在2020年併聯商轉，最近公司辦理徵才，登錄薪資竟然才2萬3500元到3萬4500元，只比基本工資多幾百塊，網友撻伐質疑外商欺負台灣人，台勞比不上移工，引發熱議。

該一低薪徵才消息在PTT掀起話題，網友罵聲連連，有網友直言「比起其他家，沃旭的薪資級距範圍真的很在地化，如果不是有很驚人的獎金或年終的，嚇到吃手…」有網友附和，獎金沒有保障，起薪還是會嚇到吃手。

不少民眾獲悉低薪徵才，嘲諷質疑，「之前說好保障6萬元薪水，哪裡去了？」23K薪水要叫年輕人冒著生命危險到海上打拚？太誇張了吧！更有民眾表示，綠能是新興產業，起薪怎比傳產還不如，台灣人才難道這麼不值錢嗎？

沃旭能源：網站登錄薪資誤植勞工處數字

對於登錄徵才薪資僅比台灣基本工資多一些，沃旭能源公司彰化辦公室主任李立偉指出，大家誤會了，網站登錄薪資為勞工處數字誤植錯誤，公司發現後旋即請勞工處更正，公司徵才依照台灣勞基法和就業服務法等相關規定，9月7日員林國小徵才會上釋出40個名額，職缺從實習生、研究助理、幹部都有，外商公司不對外公布實際薪資，依照相關規定，4萬元以上得採面議。

低薪惹議，勞工處長吳蘭梅承認錯在勞工處行政疏忽，吳蘭梅表示，同仁忙中有亂，打錯薪資數字，沃旭徵才條件是4萬元以上面議，勞工處已更新內容。

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