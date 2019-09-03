戀愛了！日本正妹遊台迷途遇男警協助 直呼：你好帥！

2019-09-03 08:48

〔記者湯世名／彰化報導〕保四總隊支援台鐵的兩名男警邢榮斌丶陳俊宇，昨在台中火車站擔任支援勤務時，突發現月台上站著兩名正妹神色慌張不知所措，上前詢問得知是從日本來台旅遊，儘管言語不通雙方比手畫腳，兩警仍協助兩名日本正妹搭乘台鐵前往烏日遊玩，臨上車前兩女還說出：「你好帥！」還要求與兩名男警合照留下最美的紀念，兩警為台灣做了做好的國民外交。

今年7月鐵路警察李承翰遭鄭姓男子持刀刺殺殉職後，全國警察大動員支援鐵路維安勤務，其中駐點在彰化市地保四總隊從也派員支援高鐵新烏日站，以及台鐵彰化丶員林丶台中、苗栗等站。

昨天下午5時許，保四總隊支援台鐵台中站的兩名員警邢榮斌丶陳俊宇在月台上執行維安勤務時，突然發現有兩名正妹站在月台上，神色慌張，疑似需要幫助，兩員立即上前詢問是否遇到困難，兩名女子口出日語，兩員才發現原來是來自日本。

男警邢榮斌丶陳俊宇因與對方語言不通，雙方遂拿出手機利用語言翻譯系統，加上比手畫腳，才知兩名正妹是來台自助旅行，要到烏日遊玩，但因迷途不知該如何才能抵達烏日，兩名員警立即秉持服務的精神，協助她們順利搭上開往烏日的班車，臨走前兩名日本正妹還對兩員說：「你好帥！」並要求與男警合照，直呼台灣的警察好熱心。

無獨有偶，彰化警分局莿桐派出所副所長林淙文、警員林憶芸於日前執行勤務時，遇到1名外國籍女子於路口徘徊不知所措，遂上前關心，以英文溝通後得知外國籍女子（SIERADZKA波蘭籍） 欲前往高雄市美濃，因搭錯車而不知所措，兩員與該女溝通後，立即協助將她載往客運站，並貼心幫她買好到高雄的車票，最後還以中英文兩種語言，寫下該名女子在此趟旅途中可能用到的中文句子交給她，隨後平安將該名外國籍女子送上車，該名波蘭籍女子深表感激，臨走前還與兩員合影留念，直誇：「台灣警察好熱心！」

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