一張圖秒懂！韓國瑜步出媽祖廟瞬間 乩身「退駕」了

2019-09-02 23:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天步出鹿港天后宮，才剛踏出廟門，就有來自板橋宮廟的乩身「退駕」；這位梁姓乩身今天表示，因為當時韓國瑜要從中門走出來接受媒體採訪，支持者全都一湧而上，讓媽祖婆無法從中門進入，才會生氣到「退駕」！

梁姓當乩身已有25年，第一次遇到媽祖婆附身卻又「退駕」的情況；梁姓乩身說，由於當天支持者很多，支持者見到韓國瑜從中門走出來，自動靠過來，當時還有小女孩因此被推倒，還好被人抱了起來。

梁姓乩身說，按理媽祖婆就是要從中門走進去，但當時情況是韓國瑜從中門走出來要接受媒體採訪，在人群推擠下，媽祖婆因為沒辦法從中門入廟，才會生氣到「退駕」！

由於梁姓乩身在入廟前「退駕」，許多人都親眼目睹，連地方政治人物都在現場直擊，當場引發不小的騷動。

鹿溪文史工作室莊研育表示，乩身就是神明的代言人，也就是神明附身在一般人的身上來做出指示或是法事，而「退駕」也就是神明結束附身，有的乩身「退駕」可以自己掌控，有的乩身「退駕」後，需要一些時間來回神，在外人眼中看起來會有不舒服樣子。

莊研育指出，因此，當乩身的神明上身後，旁邊都會人隨時注意乩身的人身安全，以確保臨時「退駕」，會有連乩身自己都不自覺的一時癱軟現象發生。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法