今天最高溫35度！ 彰化平原曬成熟透紅番薯

2019-09-02 14:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕熱啊！今天全台有5個縣市為高溫的「黃色燈號」警示縣市，彰化縣為其中之一，火熱的陽光如芒刺，把彰化平原曬得都成了熟透的「紅番薯」，中午過後，全縣最高溫出現在田中鎮，高達攝氏35度，不少戶外工作族群，被赤炎炎的日照曬得頭皮發麻、頭昏腦漲，直呼都快中秋節了，還這麼熱，讓人受不了！

根據中央氣象局最新測站資料，今天下午1點，彰化縣25個天氣測站，又以田中測站測得攝氏35度最高，田尾、社頭站也都超過攝氏34度，其他如芬園、員林、花壇等站溫度各超過攝氏33度，全縣可說都是高溫天氣。

因應天氣晴朗炎熱，中央氣象局提醒民眾減少戶外活動及勞動，戶外工作者，儘量減少長時間處在高溫環境，民眾更應避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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