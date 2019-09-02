彰化全興工業區傳沼氣氣爆 道路爆裂現3米深窟窿

2019-09-02 09:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕可怕！彰化全興工業區今天凌晨傳出道路爆裂，連人孔蓋都彈開，造成伸港溪底村興工路出現深達3米的窟窿，連帶造成1家工廠停電；全興工業區主任阮聖述表示，初步研判是沼氣氣爆，正通知台電工程人員到場了解中。

阮聖述指出，這起疑似沼氣氣爆事件，發生在今天凌晨2時40分，附近工廠聽到「砰！」一聲，就連忙趕出來查看，一看發現興工路出現大窟窿，連人孔蓋都彈開，隨即通報警、消單位前往處理。

阮聖述強調，根據消防人員進行現場檢測，發現有一氧化碳，初步研判是沼氣氣爆釀禍，造成道路爆裂，由於瓦斯管線在路面的另一側，現場也沒有瓦斯味，排除瓦斯與污水管線的可能性。

阮聖述表示，這處興工路的大窟窿，長、寬、深都大約3米，目前已將窟窿處的快車道、機慢車道都拉起封鎖線，已通知台電人員到場了解，以釐清沼氣氣爆的原因。

縣議員賴清美指出，興工路的道路爆裂還好是發生在凌晨，不然後果不堪設想，因為，興工路是全興工業區的主要道路，車流量非常大，所幸是在人車最少的凌晨，一發生就被附近工廠發現通報，把傷害降到最低。

由於興工路正在進行多處路基的改善施工，賴清美表示，希望正在進行的濱海路工程能夠儘速完工驗收後通車，以紓解工業區的交通瓶頸現象。

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