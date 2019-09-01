少年被虎頭蜂螫50多針 逃過一劫原因是...

2019-09-01 22:41

〔記者湯世名／彰化報導〕奇蹟！14歲黃姓少年今天打棒球過程中不慎驚擾到虎頭蜂，數以百計的虎頭蜂傾巢而出，朝少年狂螫，送醫急救醫師粗估全身被蜂螫多達50多處，卻奇蹟似的還能清楚說話，彰基副院長周志中指出，有人被虎頭蜂螫1針即斃命，少年被螫50多針還沒事，除了因少年年輕，蜂螫多在四肢或背部，而非最致命的頭部，因而逃過一劫。

躺在醫院的黃姓男學生說，他們今天到該處公園打棒球時，一名學生擊球後，棒球滾到後方草叢間，他跑去撿球時，突然發現有少數幾隻虎頭蜂圍繞著他，緊接著突然眼前出現大批虎頭蜂群，朝他身上狂螫，他全身又麻又痛受不了立即把衣服給脫了，奔跑到附近洗手台不斷沖洗，直到被送上救護車送醫。

黃男的母親也說，她兒子來這處公園打過好幾次球，從來沒發生過被蜂螫，看到兒子全身被蜂螫得密密麻麻，令她心疼。

除了黃男，一起打棒球的2名同儕也被螫，但傷勢輕微，黃男先被送往彰濱秀傳醫院治療，旋即轉送彰化基督教醫院，醫院發現黃男全身上下共被螫約50處傷口，立即為他施以治療。

彰基副院長周志中指出，曾有人被虎頭蜂螫1針即斃命，少年被螫50多針還沒事，首先是因為少年本身年輕壯，其次是蜂螫最致命處為頭部，因為頭部血液充足，一旦蜂螫血液會迅速流往心臟，會有致命危險，還好少年被蜂螫處多半是四肢、背部，沒有被螫到頭部，也是幸運逃過一劫的原因之一，不過院方將會繼續監測、觀察與治療。

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