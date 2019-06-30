別想跑！國道警抓酒駕全天候「突襲」 2天逮5人

2019-06-30 09:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕酒駕別想跑！因應7月1日即將上路的酒駕新法，國道公路警察第七大隊從28日起一連兩天實施全天候「突襲」抓酒駕，分別在國道6號及重點路段實施路檢，短短2天共查獲7件酒後駕車，其中5人還因涉及公共危險罪嫌被移送法辦。

警方強調，不少酒駕民眾以為開上高速公路就不會遇上警方攔查路檢，警方未來仍將持續不定期抓酒駕，防酒駕者心存僥倖。

國道七隊指出，今年1至5月期間，共取締1件酒後駕車肇事、酒駕違規37件、移送公共危險93人，為因應明天即將上路的酒駕新法，他們連日來分階段規劃實施擴大酒後駕車路檢專案，6月28日下午2時至6時，共出動巡邏車12輛、24名警力在國道6號全線各交流道西向入口匝道部署警力實施路檢，本次勤務共查獲涉嫌公共危險移送案件3件3人，酒後駕車未涉公共危險違規2件。另於29日下午擇重點路段實施路檢，查獲涉嫌公共危險移送案件2件2人。

國道七隊強調，為因應酒駕新法上路，宣誓警方酒駕零容忍的執法決心，他們將不分平日、假日、白天、深夜或凌晨，針對國道轄線易肇事路段不定時舉行擴大酒駕路檢勤務，藉由高強度、高密度取締作為，來降低酒駕憾事。

警方呼籲，高速公路上車輛行駛速度快，一旦發生事故，所造成的嚴重性將相對倍增，規劃這次攔查酒駕之外，也要宣導7月1日即將上路的酒駕新法，包括酒駕罰則加重，累犯第2次罰12萬元，第3次按次加罰9萬元，就連同車乘客也將會受罰600元到3000元等，提醒用路人和乘客，千萬不要存有僥倖心態而酒駕上路，喝酒不開車、開車不喝酒，安全才是回家唯一的道路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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