清剿IS最終戰役 敘反抗軍開戰

2019-02-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕獲得美國支持、庫德族與阿拉伯反抗軍組成的武裝部隊「敘利亞民主力量」（ＳＤＦ）九日證實，已展開在敘利亞東部巴古斯村（Baghouz）清剿伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）殘餘份子的「最終戰鬥」。就在美國即將撤軍之際，美國總統川普六日曾指稱，聯軍可能在本週「百分之百拿下哈里發（伊斯蘭國宣稱所建立的國家）」。

ＳＤＦ九日透過聲明表示「今晚已展開這場決定性的戰役」，停火逾一週，經過十天撤離超過兩萬名平民後，武裝部隊已發動殲滅ＩＳ餘黨的戰鬥。ＳＤＦ發言人巴利（Mustafa Bali）告訴法新社與美聯社，「這場戰役非常激烈」，預估多達六百名ＩＳ好戰份子藏匿於該處「最後據點」，他們多為外籍戰士，但「這場戰鬥將會在未來幾天內結束」。

ＳＤＦ獲得以美國為首的聯軍空襲火力支援，近幾個月逐步將ＩＳ好戰份子圍堵於東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）境內最後一小塊僅約四平方公里的土地內。不過，ＩＳ在敘利亞的勢力範圍大幅縮減，卻不代表ＩＳ的影響已徹底根絕。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，ＩＳ目前仍掌握敘國西部少量土地，恐怕不能小覷這些好戰份子未來的游擊作戰能力；與此同時，大量ＩＳ相關組織成員仍活躍於阿富汗、埃及、利比亞、西非、東南亞、索馬利亞、葉門、西奈半島等地區，受ＩＳ意識形態啟發的攻擊行動未來仍有可能發生。

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