神預言「團塊世代」 堺屋太一83歲辭世

2019-02-11

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本代表性作家堺屋太一本月八日過世，享壽八十三歲。曾任前通產省官僚的堺屋，在一九七六年發表小說「團塊世代」，成為日本戰後嬰兒潮出生者的代名詞，並成功策劃一九七○年大阪世界博覽會，對於大阪爭辦二○二五年第二次大阪世博會也全力支持。

堺屋太一本名池口小太郎，一九三五年出生於大阪，由於祖先為大阪堺市商人，故以「堺屋」商號為筆名。畢業於東京大學經濟系的堺屋，曾在一九六○年進入經濟產業省的前身通商產業省擔任官僚，六二年的通商白皮書提出「水平分工論」，主張分散首都機能，引起關注。他在七○年策劃二次世界大戰後首次大阪世博會，之後又參與沖繩海洋博覽會，可說是日本的世博專家，但他在七八年離職。

除經濟長才外，堺屋還在七五年以石油危機為主題發表小說「油斷」。七六年發表的「團塊世代」，更率先預測這一代人對社會的影響，成為暢銷書作家。「團塊世代」後來成為厚生勞動省的官方用語，指的是一九四七到四九年出生的世代，厚勞省統計這三年出生的日本人達八○六萬人，他們為了改善生活而辛苦工作，成為日本經濟起飛的最大支柱。堺屋以地質學名詞「團塊」（結核），來形容這個世代的緊密性。

堺屋也經常發表時政評論文章，受到當政者重視。他在一九九八年以「民間人」身分，獲邀擔任小淵惠三和森喜朗內閣的經濟企劃廳長，為期兩年。大阪府前知事橋下徹推動府市合併「大阪都」構想，也大力借助於堺屋的建言。現任首相安倍晉三也邀請堺屋擔任顧問，規劃經濟成長戰略，最新開放的外籍勞工擴大僱用政策，堺屋的建言也居於關鍵地位。

堺屋的妻子為現年七十六歲的西洋畫家池口史子。堺屋私下是女子摔角的狂熱愛好者，幾乎每個月都會去觀戰，至去年為止還定期造訪摔角場，與一般觀眾一起為選手加油。日本媒體報導，堺屋上月因身體不適而住院，八日因多重器官衰竭辭世，告別式預定十七日在東京舉行。

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