美軍駐韓經費 南韓分攤逾300億

2019-02-11

增幅達8.2％ 與川普期待有落差

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與南韓十日終於就二．八五萬駐韓美軍所需經費的分攤，簽署新版的美韓「特別措施協定（ＳＭＡ）」。根據此一尚待南韓國會批准的新協定，韓方二○一九年將分擔約一．○四兆韓元（約三○八．四億台幣），相較於二○一八年的九六○○億韓元（約二八五億台幣，約佔總經費的一半），增幅為八．二％，南韓首度支付超過一兆韓元。

新版協定效期僅1年

韓方談判代表張元三與美方談判代表、美國國務院代理副助理國務卿貝茲（Timothy Betts），十日下午在首爾南韓外交部大樓簽約。此前效期五年的舊版ＳＭＡ，已於去年十二月三十一日屆滿，但首爾拒絕華府提議韓方分攤費用應超過五十％的要求。在談判陷入僵局下，引發對美國總統川普可能以撤離或裁減駐韓美軍，做為他與北韓領導人金正恩本月底第二次會晤時美方籌碼之一的擔憂。

由於新版ＳＭＡ的效期僅限今年，美韓必須在幾個月內重啟談判，敲定二○二○年雙方分攤比例，使美方又有機會催促韓方支付更多駐韓美軍開銷。前述八．二％的年增率，與川普要求的比率有不小落差，但韓方已做出極大讓步。自一五到一八年，年增率均固定為一％。

美方原要求分攤434億

韓方曾面臨美方施壓要求多分攤比原先多出幾乎一倍的開銷，即一年近十四億美元（約四三四億台幣），之後降至一．一三兆韓元。由於新版ＳＭＡ已守住近一兆韓元的底線，因此南韓外交部稱其為「雙贏協定」。

美韓ＳＭＡ始於一九九一年，但韓方無償提供美軍基地使用的大片土地，並未列入雙方分攤範圍。另以美國本土以外最大的美軍基地─京畿道平澤市韓福瑞營（Camp Humphreys）為例，其擴建總經費一一○億美元中，韓方支出逾九十％。南韓也是美製武器最大買家之一。

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