維穩新招 紅白兩事設宴 15天前得申請

2019-02-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國當局的維穩手段越來越匪夷所思。「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）報導，重慶市政府去年十月開始執行新規範，規定除婚禮與喪禮，以及七十歲以上老人每十年一次的生日祝壽外，其他所有名目，例如升職、畢業、喬遷與喜獲麟兒等酒宴，全部禁止舉行。即使是紅、白兩事，舉辦宴席者也必須提前十五天向轄區官方機關申請，並繳納一萬元人民幣（約四．六萬元台幣）押金，違規者可能被處以每桌兩百元人民幣（約九百二十四元台幣）罰金。

升遷入厝得子 禁擺酒席

萬州區長灘鎮根據重慶市行政委員會下發的官方通報顯示，萬州政府以「試驗」方式，禁止民間舉辦各類酒席。酒席不能超過十五桌，每桌價格不得超過三百五十元人民幣（約一千六百元台幣），禮金則不得超過一百元人民幣（約四百六十元台幣）。

據報導，此舉引發許多學者批評。中國社會科學院農村發展研究所教授于建嶸指出，公權力不能干涉民眾的基本權利，無法預測的喪事也要提前十五天申報，實在滑稽。重慶市譚姓學者表示，權力的任性與隨意所導致的破壞性後果並不少見，而在維穩的壓力以及禁止發表不同意見之下，更導致權力者的決策荒誕不經。他說，「因為現在是維穩壓倒一切，層層都在高壓，又定於一尊、不許妄議，有的人就更恣意妄為了。」

此外，春節期間中國許多上訪（申訴冤案）民眾仍滯留北京，由於各國家機關休假，訪民無法上訪，因此有來自上海的訪民想趁機遊覽天安門，卻遭北京警察攔截、盤查身分。因其身分證上有代表訪民的黃色標記，他們不僅不得進入天安門，甚至被送至集中關押訪民的「馬家樓」等待遣返。

訪民欲遊天安門 遭攔截遣返

「大紀元」報導，來自上海的丁菊英、連秋芳、趙國彪和陳國英等九人，除夕前就在北京為家園遭強拆案奔走上訪。丁菊英指出，五日年初一，他們一行人還遇到另外十名上海訪民，大家都被警察攔截，帶到派出所作筆錄，之後以巴士將他們載到馬家樓。七日年初三，丁菊英等人想到天安門一遊，結果因身分證上的訪民身分，被警方攔截送至派出所拍大頭照，然後再被送到馬家樓。丁菊英抱怨，「我們這些受害人就不是中國公民嗎？連旅遊權都要被剝奪。」

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