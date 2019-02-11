中國「再教育」維族 土耳其批「人道恥辱」

2019-02-11

籲國際社會和聯合國採取行動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府變本加厲打壓新疆維吾爾族，包括廣設「再教育營」關押上百萬人，並以非人道方式強迫其效忠中共，引發國際強烈譴責，但全球四十九個穆斯林為主國家多半默不吭聲。九日，土耳其外交部終於開出第一槍，嚴詞批評維族人遭受的待遇是「人道上的重大恥辱」，要求中方關閉「維族集中營」。分析指出，穆斯林世界對維族的同情加深，已開始影響各國政府對中國轉趨強硬。

垂涎中國投資 穆斯林世界多噤聲

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）九日晚間發表聲明指出，中國任意逮捕逾一百萬名新疆維族人，將其關入「監獄」或「集中營」，再施以虐待或政治洗腦，已是公開的秘密，就連未被拘留者也承受重大壓力，海外維族人亦無法取得新疆親友消息。他痛批，中方竟在二十一世紀重新引入集中營，並對信奉伊斯蘭教的維族突厥人實施系統性的同化政策，是人道上的重大恥辱，敦促中方尊重人權、關閉集中營，並呼籲國際社會和聯合國採取行動，結束人道悲劇。

民族音樂家遭囚病死 引發關注

阿克索伊還提及遭迫害的維族著名詩人及音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit），指他因創作歌曲被中方判囚八年，在繫獄第二年不幸逝世。他表示，土方對黑伊特等因捍衛自身突厥語系民族及穆斯林身分，而失去性命者表達哀思，並坦言此事已使土國民眾對新疆內部違反人權情況產生強烈共鳴。據報導，生於新疆喀什（Kashgar）的黑伊特是維族雙弦樂器「都塔爾」（dutar）演奏家，其講述父輩犧牲的歌曲「父親」，因歌詞中提及「戰爭烈士」，被中方認定為具有「伊斯蘭極端主義」傾向，而慘遭扣罪。

然而，中國駐土耳其大使館透過官網發表長篇大論，反駁阿克索伊的言論「完全無法接受」，聲稱中、土兩國均面臨恐怖主義威脅，土方不應在此事上有雙重標準。文中還強調，「再教育營」並非「集中營」，旨在促使身為中國公民的維族人，學習國家通用語言、法律及職業技能，從而根除極端思想。

土耳其安卡拉「戰略思想研究所」（Institute of Strategic Thinking）的國際關係和外交事務協調員艾克林（Erkin Ekrem）表示，對於發展中的穆斯林國家來說，中國的投資和科技深具吸引力，沙烏地阿拉伯等能源大國也仰賴中國市場。因此，在國家利益優先下，各國政府多認定維族問題是西方國家陰謀。不過，隨著大範圍集中營出現，加上穆斯林民眾對「維族兄弟」處境愈發同情，已促使各國政府認清問題，進而改變立場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/