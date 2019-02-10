糖尿病患福音 胰島素膠囊讓你免挨針

2019-02-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕天天挨針打胰島素是糖尿病患者必須承受的日常之苦，現在美國科學家研發出可直接從胃壁注射胰島素的高科技藥丸，在豬隻試驗中，該藥物降低血糖的成效與傳統注射方式相同，且無任何副作用。研究人員希望三年後進入人體試驗階段。

一般而言，病患較偏好口服治療，相關醫囑的遵從度也較高，然而，胰島素等許多化合物因易遭胃酸破壞，因此只能透過注射進行治療。由麻省理工學院、哈佛大學以及諾和諾德製藥公司（Novo Nordisk）合作進行的這項新研發使糖尿病口服療法成為可能，該研究成果七日發表於期刊「科學」上。

該研究第一作者特拉沃索（Giovanni Traverso）指出，這項療法的運作就是內含胰島素的裝置經由膠囊包覆經食道進入胃部，使患者取得藥物。研究人員面臨的第一起挑戰是如何讓稱為SOMA（自行定位毫米級裝療器，self-orienting millimetre-scale applicator）的裝置以可預測方式落在胃壁上。他們觀察到豹紋陸龜，因其龜殼形狀與紋路，使牠們即使四腳朝天也可自行翻正，研究人員因此製作類似形狀的小裝置，並加重底部，使其不管如何滾落食道，總是能以正確方位落於胃壁上。

麻省理工學院化工專家蘭格爾（Robert Langer）進一步解釋說，病患首先吞下大小如豌豆、裝有SOMA的膠囊，十分鐘後膠囊溶解，該裝置落在胃壁上。第二項挑戰是須有信號引發胰島素釋出，研究人員為此將乾式胰島素壓縮成針狀，並將微型彈簧繫在糖製圓盤上，當胃酸慢慢溶解糖盤至某個程度，將引動彈簧把胰島素針頭射入胃壁，並經胃壁進入血管。

紐約西奈山轉化和分子成像研究所專家穆德形容，「這就像是胰島素的微型火箭發射器」，糖盤的溶解過程約五分鐘，由於胃的痛感接受器稀少，致使該戳刺令人無感，而SOMA最後被排泄至體外。該療法僅能在空腹狀態運作，因為胃裡若有食物會妨礙SOMA的落點，特拉沃索說，這意味也許有一天該療法可取代晨間餐前的胰島素注射。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/