委國總統馬杜羅不下台 傳美策動軍方叛變

2019-02-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕委內瑞拉上月二十三日總統鬧雙包至今，依憲法自封臨時總統的委國全國代表大會民選三十五歲議長瓜伊多，已獲近四十國承認。鑑於被控非法連任的總統馬杜羅堅不下台，美國繼上月底不排除「任何選項」來解決委國危機，目前傳出正與支持馬杜羅的當地軍方直接溝通，策動他們叛變。

一位美國白宮資深官員八日向路透表示，目前僅有委國空軍少將雅尼茲為首的少數軍官轉向瓜伊多效忠，美國盼見他們在委國兩千名將領中，引出更龐大的追隨者；但雖瓜伊多與美國政府分別提出特赦、免除制裁等承諾，目前與委國軍方的對話依舊「非常有限」。分析家認為，委國軍方擔心變節連累親友，美國若指望他們背棄馬杜羅，恐得提出更多誘因。

白宮官員還透露，美國為了讓馬杜羅及其黨羽「接受合法的民主化」，也準備了新一波制裁措施，協助馬杜羅掌權的古巴軍方及情報界，也在美方處罰之列。美國也希望已表態支持瓜伊多的歐洲盟國，就算不配合美國打壓委國石油等財政制裁手段，也務必提防馬杜羅將委國政府資產轉移私藏海外。瓜伊多九日表示，他仍然相信可以爭取委國軍方的支持，但也不排除授權美國介入、協助推翻馬杜羅政權。但他坦承，美國的介入將會非常具有爭議性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/