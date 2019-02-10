川金二會 27日河內登場

2019-02-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次「川金會」地點敲定！川普八日推文寫道，峰會將於二月二十七及二十八日在越南河內舉行，並肯定美國對北韓事務特別代表畢根在平壤的會談「成果非常豐碩」。他還表示：「期待見到金（「朝鮮勞動黨」）委員長並推動和平目標。」南韓「韓聯社」報導，峰會可望在河內國家會議中心（NCC）進行。預料可能討論韓戰終戰宣言。

會中可能討論韓戰終戰宣言

韓聯社報導，建於二○○六年的NCC曾舉行亞太經合會（APEC）峰會。川普最可能在JW萬豪酒店下榻，該飯店雖位於河內鬧區，但它相對容易執行維安措施，美國前總統歐巴馬與南韓總統文在寅都曾下榻該處。至於川普二○一七年待過的「河內大都市索菲特傳奇酒店」也有可能。由於鄰近北韓駐越大使館，金正恩暫住「河內美利亞酒店」的可能性高。

川普在推文中強調北韓藉由無核化能獲得重大經濟利益，「北韓在金正恩領導下，將成為卓越的經濟強國。（金正恩）他可能會使有些人吃驚，但他不會使我感到意外，因為我已經漸漸熟悉他，並了解他有多能幹。」

美國國務院聲明，畢根六至八日在平壤與北韓對美談判代表金赫澈磋商推進去年六月新加坡首次川金會的完全無核化、改善美朝關係，以及建構朝鮮半島永續核平的承諾。惟該聲明並未提到這三天的晤談有何進展。畢根九日在首爾向南韓外長康京和簡報其平壤行。畢根指稱，此行成果豐碩，但在川金二會前，「我們有些困難工作要做」。不過，他有信心，若美朝繼續堅持，就能取得實質進展。

南韓「東亞日報」引述外交消息人士報導，為引導北韓同意達成實質性無核化協議，目前傾向在川金二會時簽署提及韓戰終戰宣言文句的協議。法新社也引述專家報導，最可能的方案是中國、美國和兩韓在越南宣布正式結束韓戰，做為政治聲明。南韓「朝鮮日報」八日則報導，駐韓聯合國軍司令部副司令艾爾（Wayne Eyre）則表明，即使美、朝簽署終戰宣言，該司令部仍將保留，直到朝鮮半島確立穩固、永久的和平體制。

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