泰王表態指違憲 烏汶叻公主總理夢碎

2019-02-10

泰愛國黨將取消其候選人身分 烏汶叻感謝支持

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕泰國下月二十四日將舉行國會大選，選情在八日截止登記日出現戲劇性發展，泰愛國黨（Thai Raksa Chart）八日宣布推舉泰王瓦吉拉隆功的胞姊、六十七歲的烏汶叻公主角逐總理，泰王八日深夜隨即強硬指出「王室成員參與政治極不適當」。泰愛國黨九日緊急取消相關選舉活動，表態「忠誠遵從王室命令」，意指不再視烏汶叻公主為該黨總理候選人。

泰王瓦吉拉隆功八日深夜發布王室命令，並由泰國電視台公開宣讀，表態憲法規定「所有王室成員都不該涉入政治」，指烏汶叻公主雖然已放棄王室頭銜，但她的地位仍屬王室家族成員，王室成員無論以何種形式參與政治，都與泰國傳統、習俗、文化有所衝突且極不適當，亦屬違憲之舉。不過，泰王的聲明沒有直接批評烏汶叻公主，同時還讚揚她從事的慈善工作贏得泰國人民的敬愛。

烏汶叻公主九日早上透過社群媒體向國民表達感謝，「我希望看到泰國向前邁進，受到國際社會的讚賞與接納。我希望看到全體國民都享有權利、機會、幸福與快樂。我感謝大家給予我的愛與包容，也感謝大家對我的支持。祝大家好運、幸福。」烏汶叻公主九日並未再公開提及參選總理一事，也未回應泰王的說法。

泰愛國黨九日上午宣布取消下午原定的選舉行程，並在中午發表聲明指出，他們感謝烏汶叻公主對泰愛國黨的善意，泰愛國黨「忠誠遵從王室命令」，尊重王室傳統，該黨將會遵照選委會、選舉法令、憲法規定，履行責任；相關說法意指泰愛國黨將取消烏汶叻公主的總理候選人身分。

人民改革黨黨魁籲解散泰愛國黨

泰愛國黨被視作為泰黨（Pheu Thai）的分支，而為泰黨與反對軍政府的流亡前總理塔克辛家族有關。泰國《曼谷郵報》報導，親軍政府的人民改革黨（People’s Reform Party）九日已要求選委會對泰愛國黨採取行動，人民改革黨黨魁白彭（Paiboon Nititawan）主張王室成員不能參政，呼籲選委會十一日舉行會議討論是否解散泰愛國黨。

法新社分析，烏汶叻公主戲劇性的參選事件，反而讓軍政府佔了上風，並能提高公民力量黨（Palang Pracharat）候選人、現任總理帕拉育的勝選可能性；帕拉育在二○一四年發動政變後掌權至今。

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