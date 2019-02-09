菲在中業島造陸 中國近百船圍島

2019-02-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」旗下的「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）組織六日指出，菲律賓當局去年十二月中旬在與中國發生主權爭議的南海派格阿薩島（Pagasa，中方稱中業島）進行海灘坡道興建工程，引發中國在該島西南方十二海里的渚碧礁部署軍艦、海警船與漁船，中國出動的船隻一度多達九十五艘，強迫菲國停工的意圖明顯，兩國軍艦一度對峙，相距僅七海里。

菲國國防部長羅倫沙納四日宣布，該工程預定四月完工，屆時將有助於營建設備與材料的運送。菲國當局計畫修建該島的機場跑道，並興建一座漁港、海水淡化廠、太陽能發電廠與改善住屋等。中業島是菲國所佔九座南沙群島中最大的島嶼，島上有菲國駐軍與約一百名住民。

ＡＭＴＩ報告指出，從上月十一日至二十六日的衛星影像顯示，菲國於現有堤道北方填出約三個街區、面積八英畝的陸地，該規模與越南在南海填海造陸一百二十英畝，中國的三千兩百英畝相去甚遠。

衛星影像也顯示，去年十二月中旬至一月，中國部署在渚碧礁與中業島間的船隻數量暴增，十二月二十日達到最多的九十五艘，一月二十六日則降至四十二艘。中國漁船通常分佈在中業島西方二至五．五海里之間，中國軍艦與海警船則在稍遠處活動，該模式與中國在爭議區域運用的「包心菜策略」，亦即漁船、執法船隻與軍艦的同心圓佈陣不謀而合。

報告說，中國漁船沒有漁具，且關閉船舶自動辨識系統，以隱藏其活動，是屬於中國的海上民兵部隊。在十二月二十日的衛星影像可見到兩艘官方船隻，分別為053H1G型（江湖Ｖ級）護衛艦及海警818型巡邏船，同時間，一艘菲國巡邏艦「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）距中國的護衛艦僅七海里。

羅倫沙納近日數度表示，希望重新檢視已簽署六十八年的「菲美共同防禦條約」，以因應中國在南海的勢力擴張。此外，日本外務大臣河野太郎九日將訪問菲國，菲國外交部證實雙方將討論南海爭議與海事安全議題，相關發展令人聯想杜特蒂政府是否將重拾聯美日抗中路線。

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