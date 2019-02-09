薩國新總統︰檢討與中國建交必要性

2019-02-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年八月與我國斷交並與中國建交的南美國家薩爾瓦多，三日舉行總統選舉第一輪投票，拿下逾五十三％得票率的「民族團結大聯盟黨」（ＧＡＮＡ）候選人布格磊（Nayib Bukele）篤定當選。由於他選前百般質疑中薩建交對薩國的好處，七日更由幕僚透露，六月上任後將審視兩國外交關係，顯示中國半年前以財力誘惑我國諸友邦的挖角手段，正隨當地政權變化而逐漸碰壁。

身為布格磊團隊核心成員的「新理念黨」（Nuevas Ideas）秘書長安利克（Federico Anliker）七日對媒體表示，新政府將「詳細調查」當前政府與中國去年八月建交的決策過程，強調必須研究中國問題、中國─台灣關係，且「加以平衡」，以尋求薩國最佳出路，擺脫目前政府以政黨最佳利益為考量的模式。

安利克強調，薩國當前執政者去年八月與中國建立外交關係前，未曾徵詢他們的意見，也沒說明中薩必須建交的理由。但雙方成為邦交國後，中國隨即提供薩國建設一．五億美元資金，以及當地旱災災民所需二七二二公噸稻米。不過，美國川普政府當時即警告，直指中國利誘他國以「達成經濟依賴與支配關係，而非夥伴關係」。

支持委國臨時總統瓜伊多

此外，安利克代為表達布格磊對於委內瑞拉政爭的立場，強調薩國這位三十七歲候任總統「不會願意支持一個鎮壓自家百姓且蔑視人權的極權政府」，力挺上月二十三日自立為臨時總統的委國全國代表大會民選議長瓜伊多，否定疑似透過非法手段連任成功的委國總統馬杜羅。

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