未來5年更熱 2018史上第4高溫

2019-02-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在暖冬中揮別二○一八年之際，英國氣象專家六日提出數據證實：繼前四年屢創破紀錄高溫，去年氣溫再寫人類觀測史上第四新高。英國甚至預測，未來五年還會更熱，不排除紀錄繼續改寫的可能性。

英國氣象局統計全球去年平均溫度為攝氏十四．六九度，較上一世紀平均氣溫增加○．七九度，緊追分奪冠、亞、季軍的一六、一五、一七年之後，且歐洲許多地方皆測出一八八○年有紀錄以來的最高溫度。英國氣象局估算，未來五年，全球平均氣溫將介於攝氏十四．七三至十五．二七度之間，比過去四年還高。

美國航太總署（ＮＡＳＡ）、美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）及世界氣象組織，均認定去年為自一八八○年以來全球史上第四高溫。美方的計算為去年比一九五一至一九八○年平均溫度高出○．八三度。氣候科學家一致點出，去年溫度雖比前三年稍冷些，但屬天氣隨機變動的範圍，直指人類活動排放溫室氣體，正是導致一四年以來溫度分列史上前五名的關鍵原因，遑論史上前十高溫中，有九個落在○五年至今。

德國波茨坦氣候影響研究所專家拉姆斯托夫也直說，「每年之間的微幅擺動」不足以竊喜，「氣溫就是呈無情上升的趨勢，且將持續如此」。

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