IS何時「滅國」？川普預測就在下週

2019-02-08

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕美國總統川普六日預測，橫行於敘利亞與伊拉克的伊斯蘭教遜尼派武裝激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ），會在下週以前失去曾控制的伊拉克與敘利亞領土；儘管他已決定將美軍從敘利亞撤離，但美國在與ＩＳ餘孽的爭戰上，也絕不心慈手軟。

川普在國務院接見來自七十多國的對抗ＩＳ盟國代表時發言表示，ＩＳ所控制的區域，目前僅佔伊拉克與敘利亞領土很小比例，「我們應該能在某個時候，可能是下週，就能百分之百拿下哈里發（伊斯蘭國宣稱所建立的國家）。」美國官員數週前曾表示，ＩＳ已失去九十九．五％的領土，如今在敘利亞的控制範圍，只剩下位於中幼發拉底河谷的村莊不到五平方公里的地區，有大量戰士集結在此。

美國即將撤軍，令人憂心ＩＳ恐乘隙死灰復燃。川普告訴他們，儘管ＩＳ「餘孽」依然相當危險，他已下定決心要撤軍，並呼籲聯軍挺身公平分擔在反恐戰爭上的責任。美軍高層已將撤軍時程推遲數月，指稱ＩＳ餘孽仍構成威脅以及可能重組。

根據美聯社七日披露由聯合國專家提交安理會的報告，指在伊拉克與敘利亞境內的ＩＳ戰士仍有一萬四千至一萬八千人，其中敘利亞部分僅剩三千至四千人；報告指ＩＳ在敘利亞仍未被擊敗，與川普去年底宣稱勝利的結論相反。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/