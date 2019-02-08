屢批浪費 馬爾帕斯獲川普提名世銀總裁

2019-02-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普六日提名財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）為下任世界銀行總裁。傳統上，世銀總裁都是由最大股東美國屬意的人選擔任，馬爾帕斯曾屢次抨擊世銀浪費、沒效率，有意減少世銀對中國的貸款，這項任命恐將激化美中的緊張氣氛。

川普稱讚馬爾帕斯是「非凡之人」及「接掌這個極其重要工作的正確人選」。前任世銀總裁、韓裔美籍學者金墉原訂二月一日卸任，但疑似因為美國不滿他支持中國推動的「一帶一路」政策，已於一月份請辭提前下台。

現年六十二歲的馬爾帕斯，曾在共和黨總統雷根及老布希政府時期任職財政部，二○○八年成立經濟顧問公司，一六年擔任川普競選團隊競選顧問，一七年進入政府，擔任負責國際事務的財政部次長，是美中貿易談判核心人物之一。馬爾帕斯入閣後曾主導川普政府對世銀及國際貨幣基金（IMF）的指控，批評這些機構的貸款慣例「腐敗」，指責世銀在核心任務對抗貧窮上做得不夠，宣稱上台後將進行多項改革。他表示，支持世銀去年的改革措施，包括增資一三○億美元，並限制中國及印度等開發中國家的貸款金額，對其收取較高的貸款利率。

根據全球發展中心，中國雖名為發展中國家，但其人均國民收入早於一六年就超過世銀設定的「畢業」收入閾值（人均國民收入六千八百九十五美元）。與此同時，中國仍從世銀所屬機構獲取逾七十八億美元貸款。

學者指出，馬爾帕斯對中國、世銀及對多邊體制的批判觀點，都是他雀屏入選的原因，但共和、民主兩黨多位財政部前官員質疑他擔任世銀總裁的資格，也批評他未能預防全球金融危機。

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