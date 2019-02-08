臉書未獲同意蒐集使用者資料 德政府禁止

2019-02-08

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕德國政府的反壟斷機構，七日下令社群媒體巨擘「臉書」停止在未獲使用者同意下，逕自透過臉書旗下Whatsapp與Instagram，以及綁定臉書帳號的第三方登入網站蒐集使用者資料；使用者若拒絕臉書蒐集資料，臉書也不得停止對此人提供服務；倘若不從，臉書每月恐挨罰一千萬歐元（約台幣三億五千萬元）。臉書表示會對此提出上訴。

德國聯邦競爭辦公室（FCO）發表聲明指出，未來臉書將不能再強迫使用者同意讓該公司無限制地蒐集使用者資料，也不能將非臉書資料分派給臉書使用者的帳戶；使用者若不同意被蒐集資料，臉書也不能禁止這些人使用其服務，以及必須在蒐集與合併不同來源資料時有所節制。自二○一六年年中起調查臉書的德國官員指控，臉書在使用者不知情下，利用其他網路，像是被臉書併購的Instagram與Whatsapp，以及與臉書無關如推特等其他社群媒體，蒐集大量有關使用者的資訊，而這些資訊正是臉書賣廣告獲利的基礎。

FCO令落實要求 臉書將上訴

FCO判定臉書在德國社群媒體界佔有主導地位，其兩千三百萬名每日活躍使用者佔德國社群媒體市場九成五，對手Snapchat、YouTube或Twitter根本無法與之相提並論，意謂德國使用者被迫接受臉書對他們進行資料蒐集，否則就無法用臉書，形同遭臉書「剝削式濫用」。FCO給予臉書四個月時間提出如何服從當局要求的「構想」，以及一年時間落實當局要求；倘若不從，臉書每月會被罰款達一千萬歐元。

臉書則表示會對FCO的決定提出上訴，稱FCO誤用德國競爭法、針對單一一家公司訂定不同規定，並說，真正有資格監督臉書如何使用資料的政府單位，應該是愛爾蘭的資料保護委員會，因為臉書的歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林。

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