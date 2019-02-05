薩爾瓦多大選 前首都市長當選總統

2019-02-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕去年與我國斷交的中美洲國家薩爾瓦多三日舉行總統大選，保守小黨「民族團結大聯盟」（ＧＡＮＡ）候選人、三十七歲的布格磊（Nayib Bukele）在第一輪投票中贏得近五十四％選票，自行宣布當選，並獲選舉委員會認可，終結薩國自一九九二年結束血腥內戰後，長期由左派「馬蒂民族解放陣線」（ＦＭＬＮ）、右派「民族共和聯盟黨」（ＡＲＥＮＡ）兩大黨把持的政治局面。

布格磊三日告訴支持者：「我們今天在第一輪投票就取得勝利，我們創造了歷史，這是薩爾瓦多全體國民的勝利。」近九成的開票結果顯示，布格磊在第一輪投票中贏得五十三．七八％選票，得票率居次的ＡＲＥＮＡ候選人加耶哈（Carlos Calleja）贏得三十一．六二％選票，執政黨ＦＭＬＮ候選人、前外交部長馬丁內斯（Hugo Martinez）則為十三．七七％，排名第三。

招牌鬍鬚、皮夾克 網路聲量大

布格磊二○一二年踏入政壇，代表ＦＭＬＮ當選為新古斯大讓（Nuevo Cuscatlán）市長；一五年挑戰首都市長大位，當選聖薩爾瓦多市市長，直到去年才卸任。布格磊以招牌鬍鬚、牛仔褲、皮夾克、棒球帽的形象聞名，在社群網路上廣受年輕人愛戴。他在一七年因經常批評當局施政、與市議員爆發爭端，遭ＦＭＬＮ開除黨籍。

布格磊的主要政見包括肅貪反腐、改善幫派暴力、加強基礎建設、振興國內經濟等。薩國人口約六百五十萬，其中近三分之一是生活在貧窮線以下的貧民；貧窮問題並已導致大量民眾冒險偷渡到美國。

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