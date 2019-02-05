去中 雪梨廢「中國新年」 改稱「農曆新年」

2019-02-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲雪梨市政府近日宣布，將當地號稱亞洲以外最大規模的新春慶祝活動「中國新年節」（Chinese New Year Festival），改名為「農曆新年節」（Lunar New Year Festival），以顧及其他亞裔族群的感受，因為除了華裔之外，澳洲的越南裔、韓國裔等社群也會慶祝農曆新年，多年來對「中國新年」深感不滿。

顧及其他亞裔族群感受

雪梨市府發言人指出，此舉旨在進一步擴大原有的「中國新年節」活動，「農曆新年節」將包含所有社群與文化，無論他們使用農曆與否。今年的農曆新年節在二月一日至十日間舉行，包括燈籠節、龍舟賽、舞龍舞獅、吃水餃金氏世界紀錄等活動，估計將吸引一百三十萬名觀光客。

此前，在非華裔社群公開要求改名後，澳洲賴德（Ryde）與喬治斯河（Georges River）地區也已改用較中性的農曆年名稱。越裔及韓裔等社群主張，他們也參與這個節日，若繼續以「中國」命名，對其他族裔有失尊重。

二○一五年，雪梨一名吳姓越南移民Anthony Ngo發起網路請願，獲得近兩千人連署支持，主張不應在宣傳時選擇較具主導地位的國家（中國）做為名稱，要求雪梨市政府停用「中國新年節」名稱，以「更團結的方式」慶祝新年。

針對這次改名，澳洲華人圈質疑，為何事前未公開徵詢華人團體，有失對華人社群的尊重。雪梨禧市（Haymarket）商會會長、雪梨中國農曆新年慶典顧問團成員陳建青（Simon Chan）在被徵詢意見者的名單上，但他向澳洲媒體抱怨，雪梨市政府僅向他展示已印好的宣傳單，根本早已定案。

近年來，中國的經濟影響力與間諜活動滲透澳洲，引發「排華主義」興起的質疑。「澳洲人報」（The Australian）報導，今年的新年節更名已成定局，但二○二三年可能再掀爭論，因為屆時是華人的兔年，卻是越南人的貓年。

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