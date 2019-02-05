委國總統鬧雙包 歐盟多國承認瓜伊多

2019-02-05

施壓馬杜羅 英國考慮實施制裁

〔編譯陳正健／綜合報導〕委內瑞拉「兩個總統」之爭已近兩週，由於現任總統馬杜羅拒絕提前舉行總統大選的最後通牒，歐盟多國四日也加入美國等盟邦行列，承認委國反對派領袖、國會議長瓜伊多為臨時總統。與此同時，加拿大及十三個拉丁美洲國家組成的「利馬集團（Lima Group）」，也開會研商如何施壓馬杜羅提前舉行總統選舉。

法國、英國、德國、丹麥、瑞典、西班牙及奧地利等十個歐盟成員國，四日先後表態承認瓜伊多。英國首相梅伊發言人表示，英國正考慮實施制裁，以實現委國的和平與民主。法國總統馬克宏也推文指出，委國人民有權自由及民主地表達自己的意見。

義大利杯葛歐盟共同聲明

不過，歐盟承認瓜伊多為委國臨時總統的共同聲明草案，遭到義大利杯葛，愛爾蘭也持保留態度。俄羅斯則痛批歐盟干涉委國內政，企圖將奪權合法化。

此前，歐洲七國向馬杜羅發出通牒，要他在三日午夜前宣布舉行總統大選，否則將承認瓜伊多，但馬杜羅三日透過媒體表示，拒絕接受任何通牒，他不會向壓力屈服，也拒絕接受由美國提供的應急糧食和藥物，「我們不是乞丐」。瓜伊多則透過社群媒體發文，感謝歐洲國家領袖支持委內瑞拉爭取自由。

馬杜羅 警告川普勿出兵

另外，馬杜羅還警告美國總統川普，若他派兵入侵委國，將使白宮「沾滿鮮血」。他稱美國為「北美帝國」，並稱川普在重蹈越戰的覆轍。此前，川普在受訪時揚言，派兵到委國是「選項」之一。不過，馬杜羅也強調，他支持歐盟與拉美國家訂於七日在烏拉圭舉行的首場「國際聯絡小組」會議。該小組由八個歐洲及四個拉美國家組成，旨在化解委國政治僵局，避免內戰或外國非法干預。

迄今，中國、俄羅斯及土耳其等國支持馬杜羅，美國、加拿大、澳洲與利馬集團六個拉美國家承認瓜伊多。利馬集團四日在加國渥太華開會，商討如何對委國民眾實施人道協助。多數會員國認為，馬杜羅應該辭職，由瓜伊多擔任領袖，但墨西哥反對以制裁方式驅逐馬杜羅。

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