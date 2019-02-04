月底川習會 可能在越南峴港

2019-02-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港「南華早報」三日披露，美國總統川普與中國國家主席習近平考慮本月廿七日與廿八日在越南峴港會面。川普是上月底在白宮會見中方貿易談判代表、中國國務院副總理劉鶴時提及此事。他說，他期待不久後與習近平會面一到兩次，以達成全面的美中貿易協議，化解兩國間的貿易戰。

據報導，會面的相關細節並未公布，中國外交部僅表示，習近平樂意透過多種管道與川普保持聯繫。

華府也正準備川普與北韓領導人金正恩二月底的第二度會面。川普說，他將在本週宣布川金會的日期與地點。據報導，他可能在五日舉行的國情咨文演說中宣布相關訊息。美國有線電視新聞網（CNN）一日也引述川普政府高級官員與熟悉此事的消息來源報導，川金二會將在峴港舉行。

美中兩國在上月卅一日結束的最新一輪貿易談判後，對於解決彼此的貿易糾紛表達樂觀態度。去年十二月，川普在阿根廷與習近平會面時，同意暫停進一步加徵關稅至今年三月一日。美方威脅，若屆時雙方未能解決長期的貿易爭端，將對價值兩千億美元的中國商品調升關稅，從十％調升至廿五％。

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