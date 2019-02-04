假留學真打工 美逮129印度學生

2019-02-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國土安全部執法人員日前逮捕上百名註冊就讀於密西根州一所假大學的印度學生，指控被捕學生很清楚該校是掛羊頭賣狗肉，收錢讓外籍學生來美假讀書真打工。這些學生若遭定罪，可能遭到遣返。印度外交部二日向新德里的美國大使館提出抗議，宣稱這些學生可能是被假大學矇騙上當，而非刻意非法滯美。

美國移民及海關執法局（ICE）上月卅日凌晨在全美各地展開逮捕行動，在新澤西州、亞特蘭大、休士頓、密西根州、加州、路易斯安那州、北卡羅來納州與聖路易共逮捕一三○人，其中一二九人來自印度，一人來自巴基斯坦，全都被控違反移民相關法律。美國聯邦檢察官指稱，這些學生很清楚該所假學校並非合法經營，只是提供轉學到該校的學生一個合法入境與滯留美國工作的身分。同日還有八名與假校相關者遭起訴，罪名是簽證詐欺計畫。

印政府抗議︰被假大學所騙

這所名為法明頓大學（University of Farmington）的假學校，成立於二○一五年，校址位於密州底特律，官網與臉書上貼有學生求學與生活的照片、學費與校園行事曆，但所謂的「校園」其實只是位於底特律的一間辦公室。

儘管有美國移民律師認為，這些學生可能是被騙而非刻意藉此不當手段滯美，畢竟允許外籍生在入學期間打工並不罕見，這類課程計畫也不違法，但ICE官員強調，被捕學生係因沒有有效移民身分被捕，因為法明頓根本沒提供課程，這些學生是利用提供針對持F1學生簽證的外籍生可合法臨時就業的「課程實習訓練（CPT）」計畫，在美國假讀書真打工。

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