川普5日發表國情咨文 聚焦美中貿易戰

2019-02-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普五日將發表以「選擇偉大」為主題的年度國情咨文，川普政府官員披露，內容將聚焦美國與墨西哥邊界非法移民的爭議論辯、美國和中國貿易談判的最新進展等五大領域，定調「樂觀、團結和激勵人心的美國偉大願景」，希望以更「療癒性」的論調，重新啟動與民主黨的關係。然而，各界關切，川普是否會如一日所暗示，將藉此機會宣布進入緊急狀態，讓他繞過國會，單方面撥款建邊境圍牆。

療癒性論調 盼重啟與民主黨互動

據川普政府高層透露，另外三大領域為要求國會通過對美國公共建設計畫的「鉅額投資」、調降高昂的處方藥價格並致力解決長久以來對醫療保險議題的分歧，以及川普政府「使美國無休止的對外作戰畫下句點（如阿富汗與敘利亞）」的外交政策和作為。而在前述貿易談判的部分，川普五日將提到的中國、加拿大和墨國等外國，則是他聲稱正為美國勞工鞏固市場的國家。該官員還說，內容亦會談到當前的委內瑞拉情勢。

據白宮一日公布的內容節錄，川普將在國情咨文中以妥協的論調呼籲，「團結一致，我們就能打破數十年來的政治僵局、就能弭合過去的分歧、使舊傷口癒合、建立新的聯盟、打造新的解決方案，並開啟對美國未來的非凡承諾」。白宮高層官員指稱，川普「將提供一個機會，不是合作幹些豐功偉業，就是相互對抗、一事無成」。

川普被問到是否會在發表場合中宣布緊急狀態時賣關子說，「各位可以聽國情咨文，立刻就會知道發展」、「我們下週，在我有所動作前，將跨出一大步，但宣布國家緊急狀態確實對這個過程有利」。

共和黨策士瑞德（Scott Reed）建議，川普最好別在國情咨文中又提移民議題，這是川普重新出發的機會，因為不管他喜不喜歡，政府關門在政治上就是輸家，這傷害了很多人。

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