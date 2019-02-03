美2020大選 民主黨參選爆炸

2019-02-03

美媒估計逾30人 已有9人正式宣布

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此距離美國二○二○年總統大選黨內初選首役愛荷華州投票還有一年之際，民主黨內本身有意或外界揣測可能參選者人數爆炸，有媒體甚至估計超過三十人角逐；截至目前為止，已有九名民主黨人正式宣布問鼎白宮，包括四名女性、兩名非裔、一名西班牙裔、一名同志市長，以及一名台裔企業家。

俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）上月卅日晚間展開所謂「傾聽之旅」，造訪多個較早舉行黨內初選的州，如愛荷華州、新罕布夏州、內華達州與南卡羅來納州，明顯藉此試探投身二○二○年總統大選的可行性。主打勞工的布朗一日在首站愛州東部城市滑鐵盧說，無論勞工、環境、女權或LGBT權，他都站在進步改革的一方力挺到底，同時不忘批評早就宣布要爭取連任的共和黨總統川普的「假民粹主義」。布朗說，他將在三月決定是否參選總統。

非裔參議員布克加入角逐

民主黨內已有四名女性表態問鼎白宮，分別是父親為牙買加黑人、母親為印度人而被視為非裔的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、通曉中文的紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、薩摩亞裔的夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），以及去年底宣布成立參選總統的試探委員會的麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）。

歐巴馬政府的住宅與都市發展部長卡斯楚（Julián Castro）是目前唯一一位西裔參選人，已與男友完婚的印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg）則是民主黨內首位公開出櫃的參選人；一月初剛卸任的前馬里蘭州聯邦眾議員戴蘭尼（John Delaney）早在二○一七年就宣布要問鼎白宮，雙親來自台灣的企業家楊安澤（Andrew Yang）則是九人中唯一的亞裔面孔。另一名表態參選的非裔民主黨人，是一日才宣布參選的新澤西州參議員布克（Cory Booker）。

料是意識形態最左傾初選

此外，包括前副總統拜登、二○一六年在黨內初選中表現不俗的佛蒙特州參議員桑德斯，與前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke），也可能參選。不過，《經濟學人》雜誌分析，綜觀這些參選人可以發現，這將是民主黨數十年來意識形態最左傾的一場初選，如果無法吸引中間選民，恐怕難以擊敗川普。

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