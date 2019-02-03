瀕危鯊魚 淪英炸魚店餐點

2019-02-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕炸魚薯條是英國常見的街頭小吃，不過，饕客可能在不知情的情況下，吃了生存受到威脅的瀕危鯊魚。英國艾克塞特大學調查發現，市面上炸魚薯條店將白斑角鯊（spiny dogfish）標示為岩鮭（rock salmon）、岩鰻（rock eel）等俗名，使其較能被民眾接受。研究呼籲修改標示法規，更明確顯示販售的魚肉魚種。

只標俗名 饕客不察吃下肚

這份報告一月三十一日在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表。研究人員在二○一六至一七年間，從九十間外帶小吃店、超市、魚販和批發商取得一百一十七份魚肉樣本，其中七十八份在炸魚薯條店販售的炸魚，九十％是白斑角鯊，被冠以歐盟許可的「岩鮭」、「岩鰻」或「赫氏鯊」（Huss）、「狗魚」等俗名販售。

國際自然保護聯盟（IUCN）的物種保護狀況分級中，白斑角鯊全球數量被列為受威脅物種中的「易危」等級，在東北大西洋的數量更屬於「瀕危」級。儘管歐盟二○一一年禁止商業捕撈轄下海域的白斑角鯊，但若混在其他漁獲中被意外捕撈上岸則可販售；另外，美國和加拿大並未禁止。

研究人員還發現，十份販售的乾魚翅中，有三份是另一種全球瀕危鯊魚「路氏雙髻鯊」。另外也發現尖吻鯖鯊、小眼雙髻鯊，這兩種鯊魚均被列為「易危」等級。

作者葛瑞菲斯表示，調查中發現路氏雙髻鯊，凸顯販售這些數量正日漸減少魚種的情況有多普遍，甚至發生在歐洲、英國；鯊魚又特別危險，因鯊魚發育期較長、繁衍數量少。

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