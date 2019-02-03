「鼓吹西方制度 嘲諷社會主義」中國憲法專家教材遭下架

2019-02-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕路透一日報導，中國知名自由派學者、北京大學法學院教授張千帆撰寫的《憲法學導論》教材，近日遭電商亞馬遜書店等平台全面下架；長期堅持憲政和司法改革的張千帆痛批「學術研究不應該被政治化」，直指「教材鼓吹西方思想」的說法是「無稽之談」。對此，中國當局並未證實勒令下架《憲法學導論》的消息，也未說明相關教材「被消失」的具體原因。

苦主張千帆怒批︰學術研究被政治化

《憲法學導論》二○○四年由中國司法部直屬的法律出版社發行，迄今已近十五年。據悉，中國國家教材委員會上月三日發布名為「關於開展高校憲法學教材全面摸底」的通知，要求省級教育部門調查各地高校（大專院校）正在使用的憲法學教材，不久後，張千帆撰寫的《憲法學導論》就遭到下架。

部分中國法律學者透露，事件起因是政法大學教授柯華慶「舉報」清華大學林來梵、張千帆等知名學者所編寫的教材「鼓吹西方制度，嘲諷社會主義」。但柯華慶駁斥相關說法，否認舉報。由於中國國家主席習近平二○一二年主政後，全面收緊對司法體系、教育等領域的控制，該事件也被視為中國共產黨控制社會、清除西方思想的最新行動。

美國「自由亞洲電台」引述中國維權律師騰彪說法，指張千帆書籍被下架事件，顯示中共對意識形態的控制正進一步收緊，也反映出中共對民間自由化傾向與自由思想的傳播感到恐懼。「美國之音」中文網報導，有消息指稱，許多中國大學目前已改用由「馬克思主義理論研究和建設工程『憲法學』編寫組」編寫的教材。

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