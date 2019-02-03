中程核飛彈條約 俄也宣布退出

2019-02-03

普廷︰不再與美進行裁軍談判

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯總統普廷二日表示，該國已中止始於美國與前蘇聯冷戰時期的美、俄「中程核飛彈條約」（INF）。他說，「我們的美國夥伴已宣布，他們停止參加該協議。我們也暫停參與」。他並下令其政府不再和美方展開裁軍談判，直到美國「已成熟到足以與我們就這項重要論題進行一場對等、有意義的對話」，在此之前，俄方將尋求研發超高音速飛彈等新型中程飛彈，好因應美方的類似計畫，但俄國「不會被捲入一場代價高昂的新軍備競賽」。

普廷二日與俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、外長拉夫羅夫為此磋商對策。普廷聲稱，俄方不會因此增加研製新型武器的軍事預算，且除非美國在歐洲或其他地方部署短、中程飛彈，否則俄國不會跟進。俄國副外長雷雅布科夫警告，新「戰略武器裁減條約」（New START）預定二○二一年到期，可能是下一個將被撕毀的相關條約。

美國總統川普指控俄國擁有的新型「9M729」陸基中程巡弋飛彈系統違反該條約，宣布自二日起，美方將暫停其在該條約下所負的義務，同時於六個月內啟動退出條約的程序，俄方隨即警告軍備競賽將在歐洲復燃。俄國外交部批評美方指控缺乏證據，僅是不想承擔國際法義務的計謀。對此，中國外交部發言人二日表示「遺憾」，中方反對美方退約行為，敦促美俄透過建設性對話，妥善解決分歧。

香港軍事專家宋忠平認為，美國今後可將中程飛彈部署在日本、南韓或亞太其他國家，對中國威脅較大。若部署在歐洲，則可同時威脅俄、中。

美蘇一九八七年簽訂INF，禁止雙方握有射程五○○至五五○○公里的陸基飛彈。川普亦視該條約為美國對抗中國發展中軍事能力的一個阻礙，因中國並非締約方。中國擁有約二八○顆核彈頭，庫存為全球第四多。美國官員指稱，一旦中國加入INF，其約九十五％的彈道和巡弋飛彈將違約。

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