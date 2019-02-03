中國憂拿不回欠款 瓜伊多伸出橄欖枝

2019-02-03

委國目前欠中國兩百億美元

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕二○○七年，中國決定大幅增加對委內瑞拉的放款，迄今中國共貸款委國逾六百二十億美元，而委國目前積欠中國兩百億美元債務。中國商務部近日憂心指出，若未來自行宣布為代理總統的瓜伊多（見圖，路透檔案照）執政，他恐以「保護國家利益」為由，與北京重啟合約談判，並拒絕還款。瓜伊多一日向中國遞出橄欖枝，保證兩國依「正當程序」達成的協議仍有效，他希望儘快與中國展開對話。

北京不僅是委國最大投資國、債權國，也是委國第二大武器供應國，僅次於俄國。一七年，中國的直接投資達三十二億美元，其中包括中國石油天然氣集團與委國國營石油公司（PdVSA）間至少三家的合資企業。去年九月，委國總統馬杜羅赴北京向中國國家主席習近平又索討了五十億美元資金。

保證依正當程序所簽協議有效

中國之所以深入與委國關係，在於○七年當時，中國希望全球石油蘊藏量最大的委國可確保其能源供應。再者，兩國的交好，使中國在美國後院掌握戰略灘頭堡，而對中國的軍火商，以及水壩、鐵路等營建商而言，委國是有利可圖的市場。然而，委國當前的政爭讓中國承受巨大的債權風險，同時恐讓中國捲入與美國的代理人衝突中。

瓜伊多一日接受南華早報專訪表示，「中國直接見證了我國資源被馬杜羅政府侵吞掠劫，中國在委國的開發計畫，因政府的貪瀆與債務違約也同受衝擊、停擺」。他強調，「所有與中國簽訂的協議，若遵循國會通過的正當程序，我的政府都將接受並尊重」，「中國的支持，對推升我國經濟與未來發展非常重要，…我們希望與中國重新展開奠基於相互尊重及合作的關係」。

分析家認為，中國對馬杜羅提供的支援有限，一方面，近一步挹注資金不太可能平息政爭，而在美中關係緊張之際，中國對捲入代理人衝突戒慎恐懼，北京也忌憚支持馬杜羅反而會破壞與其他支持瓜伊多的拉美國家關係。荷蘭萊頓亞洲中心研究員陳懋修（Mattew Ferchen）推測，若瓜伊多上台，中國將很快與他合作，他也會就委國債務與中國重啟協商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/